„Wir freuen uns auf die Begegnung mit Papst Franziskus“

An der internationalen Ministrantenwallfahrt in römischer Augusthitze nehmen auch „Minis“ aus der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee teil. Am 29. Juli macht sich die Gruppe mit dem Bus auf den gut 900 Kilometer langen Weg in den Süden. Höhepunkte sind eine Papstaudienz auf dem Petersplatz und eine gemeinsame Messe. Über diese besondere Ferienreise hat Sabine Ziegler mit Tina Reichle (18), eine der drei Oberministrantinnen von St. Peter, gesprochen.

Wie groß ist denn Ihre Gruppe und welche Altersklassen sind dabei?

Die Seelsorgeeinheit wird von „Minis“ aus Bad Waldsee, Reute, Haisterkirch und Michelwinnaden in Rom vertreten. Die jüngsten Teilnehmer sind 14 Jahre alt – die ältesten 19. Gemeinsam mit unseren Begleitern sind wir 60 Personen.

Wer sind Ihre erwachsenen Begleiter und wo übernachten Sie?

Unsere Begleiter sind natürlich die Pfarrer Thomas Bucher und Stefan Werner. Aber auch Eltern von Teilnehmern und ehemalige Ministranten werden mit uns die Reise antreten. Untergebracht sind wir in einem Hotel.

Welches Programm erwartet Sie in Rom?

Wir werden an festen Programmpunkten wie dem diözesanen Eröffnungs- und Abschlussgottesdienst teilnehmen. Außerdem freuen wir uns auf die Begegnung mit Papst Franziskus und besichtigen einige Sehenswürdigkeiten wie das Kolosseum oder die Peterskuppel.

Gibt es ein „Highlight“, auf das Sie sich besonders freuen?

Wir werden unter anderem auch eine der römischen Katakomben besuchen. Das finde ich sehr spannend, denn so etwas sieht man nicht alle Tage und man bekommt einen guten Einblick in die Vergangenheit.

Was erwarten Sie sich von der Audienz am 31. Juli mit dem Papst?

Herr Bucher und Herr Werner haben uns bereits erzählt, dass bei dieser Audienz anlässlich der Miniwallfahrt sehr viele Menschen anwesend sein werden. Wir sollten also sehr früh da sein, um möglichst einen Platz in den vorderen Reihen zu bekommen. Ich hoffe, dass wir einen guten Standort erwischen werden und der Papst vielleicht direkt an uns vorbeifährt.

Sie treffen dort auf bis zu 70 000 andere Ministranten aus aller Welt – dürfte stressig werden...

Die große Menschenmenge in Rom könnte tatsächlich anstrengend werden. Aber es ist toll zu sehen, dass es weltweit so viele Ministranten gibt, mit denen wir uns dann austauschen können.

Was bedeutet das Wallfahrtsmotto 2018 „Suche Frieden und jage ihm nach“ für Sie persönlich?

Ich finde dieses Motto sehr passend zur aktuellen Situation auf der Welt. An vielen Orten fehlt der Frieden, den die Menschen in diesen Gebieten dringend brauchen würden. Wir begeben uns nach Rom, um dort „Frieden zu finden“. Es könnte vielen Menschen Frieden schenken, wenn sie sehen, dass dort so viele Jugendliche unterwegs sind, um dem Frieden für die Welt „nachzujagen“.

Wie finanziert sich diese einwöchige Wallfahrt für den einzelnen Messdiener?

Die Kirchengemeinden haben unterschiedliche Aktionen gemacht wie Kuchen- und Bücherverkäufe oder Bewirtungen, um den Preis für diese Reise zu senken. Auch von der Kirche kam ein Zuschuss. Letztendlich dürften die Kosten pro Ministrant zwischen 450 und 490 Euro betragen.