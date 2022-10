Wintertraining der Bad Waldseer Lauffiebergruppe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ab sofort treffen sich bis zu 25 Läuferinnen und Läufer jeden Mittwoch um 19.15 Uhr zum gemeinsamen Lauftraining am See. Treffpunkt ist immer auf der Seeseite vom Haus am Stadtsee. Im Herbst und im Winter sind die beleuchteten und geräumten Wege um den idyllischen See immer gut laufbar. Die teils anspruchsvollen und abwechslungsreichen Einheiten sind aufgrund der Gruppendynamik gut zu bewältigen. Auch wird jeder, der an diesem Training teilnimmt, später problemlos in der Lage sein, einen Zehn-Kilometer-Wettkampf oder auch einen Halbmarathon zu bestreiten. Neue Mitläuferinnen und Mitläufer sind jederzeit herzlich willkommen. Für Läufer, die unter der Woche keine Zeit haben oder die zweimal laufen möchten, trifft sich die Lauffiebergruppe jeden Sonntag um 8.30 Uhr an der Heizzentrale in der Schützenstraße. Hier startet die Gruppe zu einem bis zu 15 Kilometer langen, langsamen Lauf rund um Bad Waldsee. Auch hier sind Neueinsteiger immer gern gesehen.