Winterball des Gymnasiums – Mensa mit Clubatmosphäre

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Montag, 12. Dezember ab 18 Uhr startete die SMV des Gymnasiums Bad Waldsee erneut eine Aktion mit Weihnachtsthema. Die engagierte Gruppe um die Schülersprecher*Innen Patrycja, Vivian und Hannes und den Vertrauenslehrern, Daniel Mayer und Kim Braun, sorgt auch in diesem Schuljahr wieder für viel Abwechslung und kümmert sich sehr gut um die Schulgemeinschaft. Nach dem Nikolaustag und der Weihnachtskalenderaktion nun also auch einen Winterball, den die Unterstufe besonders gerne nutzte, um sich einmal außerhalb des Klassenzimmers und fern der Prüfungssituationen zu treffen. Nächsten Montag hätte es auch noch einen getrennten Ball für die älteren Klassen geben können, diese hatten sich jedoch nicht so zahlreich angemeldet, weshalb letztendlich beide Bälle zusammengefasst wurden. Es wurde sich auch sauber „herausgeputzt“, um dem Namen „ Winterball“ auch die nötige Ehre zu erweisen. Johannes Reimann, Kollege am Gymnasium übernahm die DJ-Rolle, es gab ausreichend gute Stimmungsmusik, die zum Tanzen animierte und schließlich wurden auch Ballkönig und Ballkönigin gewählt. Die Schülerschaft kann sich mit Sicherheit an diese Aktionen gewöhnen – danke.