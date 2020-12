Windkraftprojekte werden vorgestellt

Die zwei geplanten Windkraftprojekte in der Nähe von Bad Waldsee werden in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstag, 8. Dezember, um 17 Uhr, im Haus am Stadtsee vorgestellt. Bekanntlich sollen Windräder im Röschenwald, westlich von Reute, sowie im Wannenbühl, südlich von Enzisreute Richtung Bolanden, realisiert werden. In der anschließenden Sitzung des Verwaltungsausschusses um 18.30 Uhr geht es unter anderem um die Volkshochschule Bad Waldsee sowie einen Zuschuss für das Stadtkino Seenema.