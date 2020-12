Windkraftprojekte und L 285 sorgen für Kritik in Reute

Die geplanten Windkraftanlagen im „Röschenwald“ und „Wannenbühl“ standen im Mittelpunkt der Ortschaftsratssitzung Reute-Gaisbeuren am Dienstag in der Durlesbachhalle.

Den Fragen von Ortschaftsräten und 22 anwesenden Bürgern an Geschäftsführer Helmut Hertle war unschwer zu entnehmen, dass das Projekt der „Windkraft Bodensee Oberschwaben“ und dem Windanlagenhersteller „Enercon“ aus Aurich von Bewohnern aus Reute, Durlesbach und Zollenreute kritisch bewertet wird (SZ kommt darauf zurück).

Die Einwohnerfragestunde wurde auch von Mitgliedern der „Interessengemeinschaft L 285“ dazu genutzt, um nochmals ein Tempolimit in den Ortsdurchfahrten einzufordern. „Wie am Montag im Technischen Ausschuss des Waldseer Gemeinderates richtig erkannt wurde, kann ’Tempo 30’ nachts unabhängig von einem Lärmaktionsplan geschehen – zumal es um den Schutz und um die Gesundheit von knapp 600 Anwohnern geht, die in der ersten, zweiten und dritten Häuser-Reihe an der L 285 in beiden Orten wohnen“, betonte Elisabeth Ziegler.

Markus Hägele und Michael Schmid bemängelten, dass sich der im Juli angeregte „Arbeitskreis L 285“ noch nicht konstituiert hat und forderten die Installation einer „Dauerzählstelle“ zur Erhebung des tatsächlichen Verkehrsaufkommens an der stark befahrenen Landesstraße.