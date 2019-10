Wilde Müllablagerungen in Bad Waldsee bleiben ein Ärgernis

Über das lange Wochenende hinweg haben die wilden Müllablagerungen an vielen Waldseer Entsorgungsstationen nochmals deutlich zugenommen, wie dieses Foto von Montagmorgen beim Fußballstadion an der Lortzingstraße deutlich macht.

Nachdem die Altpapiercontainer an diesem Standort bereits am Mittwoch randvoll waren, wurden Papier und Restmüll, der hier im übrigen gar nicht hingehört, einfach auf dem Asphalt entsorgt. Vielleicht würde eine zweimalige Abfuhr in der Woche die Situation entschärfen? So präsentieren sich diese Stationen jedenfalls als Schandfleck.