Wilde Haus- und Sperrmüllentsorgung im Waldseer Schulzentrum Döchtbühl

Nicht nur Schüler tragen täglich ihren Teil dazu bei, dass auf dem weitläufigen Schulgelände am Waldseer Döchtbühl und im angrenzenden Wald wilder Müll in Form von leeren Lebensmittelverpackungen, Zigarettenkippen und Glasscherben herumliegt, den der städtische Baubetriebshof dann einsammeln darf. Zu Schulstart am Montagmorgen nach den Pfingstferien bot sich im Döchtbühlwald ebenfalls ein unschönes Bild, für das aber sicherlich kein Jugendlicher verantwortlich war.

In einem der beiden veralteten Mülleimer am Waldweg, die von der Kommune längst ausgetauscht werden sollten gegen neue aus Kunststoff mit kleinen Öffnungen, hat ein Haushalt kurzerhand seinen Haus- und Sperrmüll entsorgt. Auf unserem Foto ist der Müllsack zu sehen und darunter finden sich zudem ausgediente Stuhlkissen und weiterer Unrat. In diesem Abfalleimer hat damit definitiv kein weiterer Müll mehr Platz, den vorbeikommende Schüler hier eigentlich entsorgen sollten.