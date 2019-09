Wildbienenhaus wird am Samstag gemeinsam befüllt

Ein Wildbienenhaus haben am Mittwoch Martin Wild (auf der Leiter), Gerhard Schmälzlin (links) und Mike Haag, Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, am Stadtsee, in der Nähe des Skaterplatzes, einbetoniert. An diesem Samstag, 21. September, wird es in einer Gemeinschaftsaktion von den Auszubildenden der Stadtverwaltung, der städtischen Rehakliniken und der Firma Saluvet ab 9 Uhr befüllt, teilt die Stadt mit. Diese Aktion werde bis über die Mittagszeit andauern, da unzählige Löcher gebohrt werden müssten und vieles, was Wildbienen mögen und brauchen, eingebaut werden müsste. Wer aus der Bevölkerung heraus Lust hat mitzumachen, sei dazu eingeladen. Klasse wäre es, wenn ein Akku-Bohrer mitgebracht würde, es sei aber nicht unbedingt nötig. Rechts auf dem Bild ist die zukünftige Wildblumenwiese zu sehen. Erst neulich wurde laut Mitteilung hierfür der Boden für die Aussaat vorbereitet. Im nächsten Jahr solle es dann eine Blumenwiese und sehr viele Wildbienen geben. Das Geld für die Blumensamen stamme aus dem Honiggläserverkauf der Gemeinderäte beim diesjährigen Stadtfest. Foto: Brigitte Göppel