Wild verstreuter Müll im Eschle sorgt bei Nachbarn für mächtig Unmut

Einer öffentlichen Müllhalde gleichen einmal im Jahr Bereiche einer Bad Waldseer Wohnanlage im Wohngebiet Eschle. Jedes Jahr aufs Neue erhitzt der stattfindende Sperrmülltag des Friedrichshafener Immobilienunternehmens „Fränkel AG“ die Gemüter der Bewohner der Nachbargebiete.

So auch am Donnerstagvormittag, als eine Anwohnerin der Schlehenhalde aufgebracht in der SZ-Redaktion anruft und von unhaltbaren Zuständen spricht. Überall liege Müll an der Straße, der nichts mit Sperrmüll zu tun habe. Das Bild, das sich gegen die Mittagszeit zeigt, ist erschreckend. Neben alten Autoreifen, Massen an ausrangiertem Kinderspielzeug und allerlei Plastikmüll liegt auch ein ausgedienter Staubsauger – alles zwischen drei Wohnblocks verteilt, als hätte ein Bombe eingeschlagen.

Hausmeister räumen auf

Dabei sind die vier Hausmeister der Anlage bereits seit den frühen Morgenstunden damit beschäftigt, den fälschlich abgelegten Müll zu sammeln und sachgerecht zu entsorgen. Bereits zwei Anhänger voll Unrat hätten die Männer ordnungsgemäß und kostenpflichtig entsorgt, ist zu erfahren. Ein weiterer Container voller Müll steht zur Abholung bereit.

„Wir bieten für alle Mieter unserer Wohnungen einmal im Jahr einen Sperrmülltag an“, sagt Hubert Schick von der Fränkel AG auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Sperrmüllkarten, wie sonst üblich, erhielten die Mieter deshalb nicht. Das Abfahren des Sperrmülls übernehme eine Spezialfirma im Auftrag der Stadt Bad Waldsee, klärt Schick auf. „Heute sieht es aus wie im Schweinestall, morgen ist wieder alles picobello“, verspricht der Hausverwalter.

Die Kosten für die sachgemäße Entsorgung des Restmülls trügen letztlich die Mieter selbst, erläutert der Friedrichshafener: Denn diese schlage die AG über die Nebenkostenabrechnung anteilig auf jeden einzelnen ihrer Mieter um. Dass sich solche Massen an Restmüll ansammeln, ist Schick schleierhaft. Schließlich hänge er immer Din-A-3-Plakate in den Häusern aus, die exakt beschrieben, was Sperrmüll ist und was nicht.

„Bis heute Abend ist alles wieder erledigt“, spricht Jürgen Bucher, der bei der Stadt für die Abfallentsorgung verantwortlich zeichnet, aus Erfahrung. Einmal im Jahr sehe es im Eschle für einige Stunden wild aus. Den Restmüll entsorgten die Mitarbeiter der Fränkel AG aber in der Regel immer binnen eines Tages, „und zwar auf eigene Kosten“.

Auch Fremdmüll ist dabei

Dass zwischenzeitlich gar Müll aus anderen Wohngebieten dazugelegt wird, ist auch den Verantwortlichen bewusst. Allein, dagegen etwas zu unternehmen sei aussichtslos.