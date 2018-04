Wigh malt „Waldseer Persönlichkeiten“

„Waldseer Persönlichkeiten“ in Öl gemalt: Was sich auf den ersten Blick anhört wie Porträtmalerei längst vergangener Zeiten, hat auf den zweiten durchaus seinen Reiz. Die Bilder der Künstlerin Kornelia Wigh mit diesem Titel kommen nämlich geistreich und witzig daher. Und sie dürften für Gesprächsstoff sorgen, wenn sie bei zwei Ausstellungen in Weingarten (Herbst 2018) und in Bad Waldsee (2020) öffentlich präsentiert werden.

Schon bei ihrer letzten Schau im Wohnpark am Schloss 2016 konnten sich die Besucher vom Esprit und Witz Wighs überzeugen. Damals hat sich die 57-Jährige in illustrativer Malerei mit Tieren beschäftigt und diese künstlerisch verfremdet. In Vorbereitung auf ihre zwei neuen Ausstellungen trifft es dieses Mal nun den Menschen – genauer gesagt die „Waldseer Persönlichkeiten“. Ein gutes Dutzend dieser Porträts hat die gebürtige Stuttgarterin bereits gemalt in Öl auf Leinwand unterschiedlicher Größe. „Sie sind ein wenig dem altmeisterlichen Stil nachempfunden und zeigen die Personen als Persönlichkeiten aus der Geschichte, aus Filmen oder Büchern oder in einer Mischung aus allem“, bringt Wigh ihre Intention auf den Punkt.

So wurden Maria Daiber und Hans Ehinger in ihren Rollen aus dem „Amviehtheater“ dargestellt und das Ehepaar Maria und Emil Kaphegyi in Anlehnung an ihre Hobbys mit Pinsel, Feder und Haustier. Auf künstlerische Art und Weise verewigt hat die Waldseerin bisher auch den früheren Bürgermeister Rudolf Forcher, Berthold, Susanne und Roland Schmidinger, Renate und Gerd Gröschl, Bernhard Schultes, Heidi Schreiber und mehrere auswärtige Personen. „Da gibt es eine Dame, die der ,Maria Stuart’ nachempfunden ist, auch ,Bonny und Clyde’ sind dabei oder Figuren, die an den Film ,Avatar’ erinnern“, so die Künstlerin zu ihrem Langzeitprojekt.

Die Idee zu dieser Reihe gebar die Gründerin des örtlichen Frauenkunstateliers bei einer Theatervorstellung von „Spektrum K“. Danach gingen ihr die starken Rollen von Maria Daiber und Hans Ehinger nicht mehr aus dem Kopf. „Deshalb habe ich die beiden gemalt und daraus entstand das Langzeit-Projekt.“ Weitere Personen sollen deshalb noch folgen. Interessierte dürfen sich bei Wigh melden und sie müssen im Gegensatz zur Porträtmalerei der alten Schule dafür nicht einmal Modell sitzen: „Mir reicht ein gutes Foto, das mir dann die Gelegenheit gibt, die Bilder beim Malen so lange zu verändern, bis sie nach meinem Geschmack sind.“ Sie verlängert mit dem Pinsel beispielsweise Bärte und Haare und retuschiert Fältchen. Wigh: „Bisher habe ich nur positive Resonanz bekommen für meine Arbeit und das motiviert mich natürlich sehr zum Weitermachen.“

Und was versteht die Malerin unter dem Begriff „Persönlichkeit“? „Aus meiner Sicht sind das nicht nur Leute, die ein öffentliches Amt bekleiden, sondern vor allem Leute mit prägnanten Gesichtszügen. Bei manchen schaue ich das Gesicht an und denke mir: Oho, was für ein Motiv“, lacht die Künstlerin, die bei ihrer Arbeit bekanntlich nie ganz ernst bleiben kann. „Von skurriler Tierwelt wie in meiner letzten Schau bis zu ausgeprägten Persönlichkeiten ist der Schritt ja gar nicht so groß – wie halt in der Evolution auch nicht.“

Im Hauptberuf ist die Diplom-Sozialarbeiterin und Mutter zweier erwachsener Kinder in der Beschäftigungstherapie des Zentrums für Psychiatrie in Bad Schussenried beschäftigt. Die Malerei hat sie von Kinderbeinen an fasziniert, weil sie dabei entspannen und loslassen kann. Sie hat sich der gegenständlichen Malerei verschrieben und bevorzugt Illustrationen, die manches Kinderbuch schmücken. Lange Zeit arbeitete sie mit Acryl- und Aquarellfarben, bevor sie sich für die „Waldseer Persönlichkeiten“ erneut den Ölfarben zuwandte, mit denen sie schon früher arbeitete.

„Das ist halt langwieriger, weil die Farben immer wieder trocknen müssen und das dauert seine Zeit – zwei Monate kommen da für ein Werk schnell zusammen.“ Zeit, die heute nicht mehr viele haben, und ein neuer Ansatz, der aktuellen Flut von „Selfie-Bildern“ auf dem Smartphone zu begegnen.