„Wies’n-Stimmung“ im Pflegeheim

Beim fünften Oktoberfest im Pflegeheim des Wohnparks am Schloss in Bad Waldsee gab’s neben Schunkelmusik, bayerischen Weißwürsten mit „Brez’n“ auch das obligatorische Bierkrugstemmen. Pflegedienstleiter und stellvertretender Wohnparkleiter Viktor Kirchgessner trat bei diesem Wettstreit gegen Marcel Schwarzat an und siegte unter Beifall der rund 70 Gäste. Das schreibt die St. Elisabeth-Stiftung in einem Presseschreiben.

Das Unterhaltungsprogramm, zusammengestellt von Ramona Endres, kam laut Pressemitteilung der Stiftung bei Bewohnerschaft und Gästen der Tagespflege gut an. So stifteten die versammelten Senioren den Akteuren des Pflegeheimes großen Beifall beim Dosenwerfen und „Brezeln-Stibitzen“.

Zu Besuch war dieses Mal die Bläserklasse 6a der Waldseer Realschule. Es gab zudem viele Schunkelrunden zur Gitarrenmusik von Alwin Linne, der mit seinen Schlagern und Volksliedern wieder einmal für die richtige „Wies’n-Stimmung“ sorgte, heißt es in der Mitteilung.