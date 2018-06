Wieder Wanderlust im Haistergau

Die Wanderfreunde „Gut Fuß“ Bad Waldsee-Haisterkirch führen ihre 58. Internationalen Volksporttage mit dem Volkswandern am 16. und 17. Juni durch. Die Vorsitzende Ingrid Sonntag hofft auf gute Witterungsverhältnisse, sodass wieder viele Wanderfreunde nach Haisterkirch kommen.

Die ausgewählten Wanderstrecken im Rahmen der Wandertage durch Wald, Felder und Fluren im Haistergau fanden und finden stets großen Anklang. Ausgeschildert werden wieder die verschieden langen Wanderstrecken über 5 Kilometer, 12 Kilometer und 16 Kilometer, die alle gut begehbar sind. Diese sind auch für Kinder und Teilnehmer mit Gehhilfen gut zu bewältigen.

Wanderbegeisterte nutzen auch gerne das Jahr über die vom Verein „Gut Fuß“ ausgewiesenen permanenten Wanderwege – nämlich den „Mittelurbacher Wanderpfad“ oder den „Haisterkircher Kapellenweg“. Die hügelige, grüne Landschaft hat ihre besonderen Reize und beeindruckt auch durch das Naherholungsgebiet Tannenbühl und die bewaldete Moränenzone rund um den Haistergau.

An beiden Tagen, also am Samstag, 16. Juni, wie am Sonntag, 17. Juni, wird ausschließlich das Wanderprogramm mit den genannten Streckenlängen und den dazugehörigen Kontrollstellen angeboten und bewertet. Wobei es aber möglich ist, Strecken mehrfach zu absolvieren. Dann benötigt man jedoch weitere Startkarten, die zum Preis von je 2 Euro im Foyer der Gemeindehalle Haisterkirch erworben werden können. Erwanderte Streckenleistungen werden im Rahmen der IVV-Kilometerwertung in der Gemeindehalle bestätigt. Mit dem Erwerb der Startkarte wird auch ein Versicherungsschutz gewährleistet,

Start und Ziel der Wanderer ist die Haisterkircher Gemeindehalle, wo die Teilnehmer und Gäste Verpflegung erwarten dürfen. Im Bereich der Gemeindehalle Haisterkirch gibt es eine große Parkzone. Die Wandertage werden für das Internationale Volkssportabzeichen gewertet und nach den Richtlinien des Deutschen Volkssportverbandes (DVV) im IVV durchgeführt. Auf die Wanderstrecken kann man sich ab der Gemeindehalle Haisterkirch am Samstag von 7 Uhr bis 13Uhr begeben, muss aber spätestens um 17 Uhr zurück sein. Für den Sonntag ist der Zielschluss auf 16Uhr festgelegt worden. Auf die Strecken kann man ebenfalls schon ab 7 Uhr aber nur bis 12 Uhr begeben.