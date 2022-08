Abgerissene Häuser werden im Waldseer Schorrenwald wiederverwendet

Der Wald ist ein beliebter Erholungsraum der Menschen. Gerade auch im Sommer kann ein Gang unter den schattenspendenden Bäumen wohltuend sein. Damit Wälder besucht werden können, werden befestigte Wege angelegt, auf denen sich durch den Wald wandeln lässt.

Nun ist der Weg im unteren Teil des Waldseer Schorrenwalds gerichtet worden, nachdem dort in diesem Jahr ein größerer Holzeinschlag erfolgte.

Allerdings nicht wie üblicherweise mit Schotter aus einer regionalen Kiesgrube, sondern mit klein geschlagenen Recyclingmaterial als Überbleibsel von abgerissenen Häusern. Damit will die Stadt neue Impulse setzen. Förster Martin Nuber spricht von „Ressourcen Management“.

517 Tonnen Recyclingmaterial aus Bauschutt

Insgesamt 517 Tonnen des Recyclingmaterials wurden verteilt auf mehrere große Haufen gegenüber des Hundeübungsplatzes am Rand des Schorrenwalds unter Bäumen gelagert. Vor wenigen Tagen starteten die Wegebauarbeiten und Waldbesucher können künftig auf dem neu hergerichteten Weg laufen.

Die Schuhsohlen kommen dabei nicht nur mit Steinen in Berührung, sondern mit klein geschlagenen Betonbrocken, Fliesen- oder Ziegelstücken – eben Material, dass nach einem Hausabriss übrig bleibt und üblicherweise eher im großen

Stadtförster Nuber hält den Bauschutt aber durchaus auch für Waldwege geeignet. Denn ähnlich wie der sonst verwendete Mineralbeton – also eine Masse aus Kies, Splitt oder oder Brechkies ohne Zusatz von Zement – hat auch das Recyclingmaterial unterschiedliche Korngrößen (also die Größe der einzelnen Stücke) und enthält zudem Stütz- und Füllmasse, so dass es gut zusammenhält und für einen Weg verwendet werden kann.

„Das Material wurde speziell so gemischt, dass es feinere und gröbere Bestandteile hat“, wie Nuber erläutert.

Gekauft hat es Nuber bei der Kiesgesellschaft Karsee. „Hier gab es das günstigste Angebot.“ Sowieso ist das Bauschuttmaterial um einiges günstiger, als das sonst verwendete Kiesgemisch. Inklusive Transport belaufen sich die Kosten laut Nuber auf nur ein Drittel der sonst üblichen finanziellen Aufwendungen.

Ressourcen-Management beim Waldwegebau

Doch nicht nur der monetäre Vorteil haben die Stadt und den Förster dazu bewogen, auf eine Alternative zu Schotter umzusteigen. „Auch Kies ist keine unendliche Ressource. Mit dem Recyclingmaterial werden die Gruben geschont, der Landschaftsveränderung ein wenig entgegen getreten und im Stadtwald im Bereich des Wegebaus Ressourcen-Management betrieben“, erläutert Nuber den Vorteil des recycelten Materials.

Ein Aspekt dabei: Der klimaschädlich hergestellte Baustoff Beton wird vielfältig eingesetzt, sei es beim Bau von Straßen, Brücken oder eben Häusern. Bei der Herstellung von Beton werden große Mengen des Treibhausgases Kohlendioxid freigesetzt.

Der Bauschutt besteht unter anderem aus Beton-, Fliesen- oder Ziegelstücken und stellt eine günstigere und ressourcenschonendere Alternative zum sonst verwendeten Mineralbeton (Kies- und Splittgemisch) aus einer Kiesgrube dar. (Foto: Karin Kiesel)

Beton besteht aus Kies, Sand, Wasser und Zement – der Klebstoff, der alles zusammenhält. Bei dessen Herstellung entsteht sehr viel CO2. Ein beträchtlicher Teil der CO2-Emissionen geht darauf zurück, wie Experten immer wieder betonen.

Da Beton also bereits klimaschädlich hergestellt wurde, wäre er zu wertvoll, um ihn „nur irgendwo in einem Loch zu verscharren“, findet Nuber. Also soll er auch im Waldwegebau als Bestandteil des Recycling-Materials wiederverwendet werden.

Jedoch gilt einiges zu beachten: Vor allem bei abgerissenen Altbauten bringt das Recycling häufig Schwierigkeiten mit sich, Stichwort Asbest oder andere schädliche Stoffe. Auch bei Ziegel muss bei der Wiederverwertung darauf geachtet werden, dass die Stücke kein Chrom enthalten.

Damit der Bauschutt also bedenkenlos im Wald verwendet werden kann, wurde das Material im Vorfeld von einem geologischen Institut geprüft, wie Nuber erklärt. „Es ist wichtig, dass keine Grenzwerte überschritten werden.“

„Versuchsballon“ im unteren Schorrenwald

Mit dem Recyclingmaterial im unteren Schorrenwald soll laut Nuber ein „Versuchsballon“ gestartet werden, ob das Material gut für Waldwege geeignet ist und wie es sich bewährt. 700 bis 800 Meter Wegstrecke sind damit von der Firma Halder aus Schlupfen neu hergerichtet worden. Nuber ist zum Start recht zufrieden: „Das Material kommt beim Einbau in den Weg sehr gut raus.“

Im nächsten Jahr plant der Stadtförster im oberen Teil des Schorrenwalds einen Holzeinschlag, danach soll dann der dortige Weg neu gerichtet werden. Sollte sich das Recyclingmaterial auf längere Sicht bewähren, soll es auch dort zum Einsatz kommen.