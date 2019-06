Wie Unfallzeugen halfen, den Fahrer bei einer Lüge zu ertappen

Komplett zu Schrott gefahren hat ein 30-Jähriger sein Auto in Bad Waldsee am Sonntag gegen 2.30 Uhr morgens. Der „wirtschaftlichen Totalschaden“, wie es die Polizei in ihrem Bericht nennt, entstand, als der Mann auf der Biberacher Straße Richtung Bahnübergang und Schützenstraße unterwegs war. Kurz vor dem Bahnübergang fuhr der Mann zu weit in der Mitte der Straße, so daß er ein Verkehrszeichen überfuhr, das auf einem Fußgägngerüberweg stand. Der Grund dafür sei laut Bericht zwar noch unbekannt, jedoch habe der Mann nach Alkohol gerochen, wie die Beamten noch vor Ort feststellten.

Jedenfalls krachte das Schild, dass dieser überfahren hatte, in die Windschutzscheibe seines Wagens, so daß beide Frontairbags auslösten. Sofort eilten Leute herbei, um zu helfen. Sie schoben das Auto auf einen Parkplatz und halfen auch noch der Polizei den Unfallfahrer bei einer Lüge zu erwischen. Denn der 30-Jährige verweigerte den Atemalkoholtest. Er behauptete ein Freund sei gefahren, der die Unfallstelle bereits verlassen hat. Die Beamten fuhren mit dem 30-Jährigen in ein Krankenhaus, um eine Blutprobe zu entnehmen. Außerdem stellten Sie fest, dass er keinen gültigen Führerschein hat.