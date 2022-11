Wie sieht eine zukunftsweisende ambulante Versorgungsstruktur für Bad Waldsee aus?

Wie sieht die medizinische Versorgung in Bad Waldsee angesichts der beschlossenen Schließung des Waldseer Krankenhauses künftig aus? Diese Frage stellen sich die Bürger der Kurstadt zunehmend, zumal es diesbezüglich bislang vor allem viele Fragezeichen gibt.

Um eine „zukunftsweisende ambulante Versorgungsstruktur für Bad Waldsee“ ging es nun bei einem Treffen zwischen Stadtspitze, Landrat und der neuen OSK-Geschäftsführung: Geschäftsführer Franz Huber und der Ärztliche Direktor Oliver Rentzsch versprachen, dass die OSK nach Kräften daran mitarbeiten und auch ihren eigenen Beitrag dazu leisten werde. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch in einem Presseschreiben mit.

Ziel: Medizinisches Versorgungszentrum und Primärversorgungszentrum

Landrat Harald Sievers, der gemeinsam mit Oberbürgermeister Matthias Henne zu dem Termin eingeladen hatte, betonte nach Angaben der Stadtverwaltung, wie wichtig es für die geplanten neuen medizinischen Angebote in Bad Waldsee sei, dass alle Partner untereinander regelmäßig im Gespräch seien und dass sich alle Beteiligten hinter das gemeinsame Ziel eines ambulanten Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) stellen.

Antrittsbesuch der neuen OSK-Geschäftsführung in Bad Waldsee (von links nach rechts): Matthias Felger, Geschäftsführer der Diomedes GmbH, Landrat Harald Sievers, Bürgermeister Monika Ludy, Oberbürgermeister Matthias Henne, Ärztlicher Direktor Oliver Rentzsch, MVZ-Geschäftsführer Jörg Hempel und OSK-Geschäftsführer Franz Huber. (Foto: Stadt Bad Waldsee)

Sievers soll bei dem Termin deutlich gemacht haben, dass sich um dieses MVZ herum durch das Hinzukommen anderer privater Akteure ein Primärversorgungszentrum (PVZ) entwickeln könne.

Erste Strukturen für ein Primärversorgungszentrum geschaffen

Für die Steuerung dieses Prozesses seien nach Angaben von Henne unter der Federführung der Stadt Bad Waldsee im Rahmen des vom Land geförderten Projekts zur Bildung eines Primärversorgungszentrums bereits die Strukturen geschaffen worden.

In einem kleinen Kernarbeitskreis würden sich regelmäßig Stadt, Landkreis und OSK austauschen. In einem größeren Kreis werde eine Vielzahl örtlicher Einrichtungen eingebunden. Zudem gebe es regelmäßig Informationen an die Kommunalpolitiker aus Kreistag und Gemeinderat.

Diomedes GmbH mit Entwicklung eines PVZ beauftragt

„Ich will im ersten Schritt möglichst viele Akteure von dem Projekt begeistern“, wird Martin Felger in der Mitteilung zitiert. Er ist Geschäftsführer der Diomedes GmbH mit Hauptsitz in Melsungen in Nordhessen, die mit der Entwicklung des Primärversorgungszentrums in Bad Waldsee durch die Stadt beauftragt ist. Im Falle der OSK könne er bereits gewiss sein, dass sie mit im Boot ist. In Bad Waldsee sei die OSK mit dem geplanten MVZ ein wichtiger Partner für ein PVZ.

OSK: Zulassungsantrag für ein MVZ in Arbeit

Die OSK arbeite seit dem Sommer an der Einrichtung ihres MVZ in Bad Waldsee, berichtete Jörg Hempel, Geschäftsführer der MVZs der OSK, laut Pressemitteilung bei dem Gespräch. Gespräche würden intensiv geführt, der erforderliche Zulassungsantrag sei in Arbeit. Ein PVZ werde über ein MVZ hinausgehen und neben Ärzten verschiedener Fachrichtungen auch weitere Anbieter aus dem Gesundheitswesen einbinden.

Bürgermeisterin betont Synergien zwischen Rehakliniken und OSK-Häusern

Bürgermeisterin Monika Ludy sprach nach weiteren Angaben der Stadt die seit Jahrzehnten gepflegte enge Zusammenarbeit zwischen den Bad Waldseer Rehabilitationskliniken und den Akuthäusern der OSK an. Auch wenn in Bad Waldsee keine Hüften oder Knie mehr operiert werden, sollte diese Tradition nicht abreißen, so Ludy.

Bei Franz Huber und Oliver Rentzsch habe Ludy damit offene Türen eingerannt, wie die Stadt in ihrer Mitteilung betont. Der neuen Geschäftsleitung der OSK sei es ein Anliegen, dass die unfallchirurgischen und orthopädischen Kliniken der OSK weiterhin gut mit den Rehabilitationskliniken in Bad Waldsee kooperieren werden, wie bei dem Antrittsbesuch deutlich geworden sei.