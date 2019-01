Entkirchlichung, Kirchenaustritte, Vertrauensverlust, Begriffe, die regelmäßig fallen, wenn von den Kirchen die Rede ist. Wolfgang Huber, ehemaliger Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland und Bischof von Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, spricht am Donnerstag, 17. Januar, um 19.30 Uhr im Haus am Stadtsee auch von „religiösem Analphabetismus“.

Wie sieht die Zukunft der Kirchen aus? Wie politisch darf oder muss Kirche sein? Was lässt Kirchen glaubwürdig erscheinen bei kirchennäheren und kirchenferneren Menschen? Huber wird laut Ankündigung an diesem Abend Fragen zur Zukunft der Kirchen stellen und als Theologe Antworten darauf geben. An den Vortrag wird sich ein Gespräch zwischen Huber und Ludger Möllers von der „Schwäbischen Zeitung“ anschließen.