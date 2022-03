Wie oberschwäbische Moore das Klima und die biologische Vielfalt schützen

Bei den anderen Pilotgebieten zur Moorrenaturierung in Baden-Württemberg handelt es sich um: Gradnausbruch (Linkenheim-Hochstetten und Dettenheim), Fohrenmoos (Ibach) und Haidgauer Hochmoorschild (Bad Wurzach). Große Projekte zur Moorrenaturierung wurden in der Vergangenheit bereits im Pfrunger-Burgweiler Ried, am Federsee sowie seit den 1990er-Jahren im Wurzacher Ried durchgeführt.