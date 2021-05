Wie lässt sich die Tür zu Frauenordniation öffnen?

Die Mirglieder der Graswurzelbewegung „Maria 2.0“ aus Bad Waldsee laden am Montag, 10. Mai, um 20 Uhr zu einem Online-Vortrag mit dem Thema „Frauenordination – die Tür ist zu!?“ ein. Pastoralassistent Andreas Hund werde in seinem Vortrag vaut Pressemitteilung versuchen verständlich zu machen, warum die katholische Kirche keinen Weg für Veränderungen bei der Frauenordination sieht und gleichzeitig der Frage nachgehen, ob es vielleicht doch noch offene Türen gibt.

Die Diskriminierung von Frauen in der katholischen Kirche durch die Verweigerung des Zugangs zu allen Weiheämtern errege die Gemüter schon seit vielen Jahren, heißt es in der Mitteilung. Neue Fahrt habe die Diskussion durch die „Rebellion“ der Graswurzelbewegung „Maria 2.0“ aufgenommen, die im Oktober 2019 mit einem offenen Brief an den Papst gestartet ist.

Seither macht die Bewegung mit unterschiedlichen Aktionen auf ihre Forderungen nach Gerechtigkeit, Partizipation, Glaubwürdigkeit, Vielfalt, Aufhebung des Pflichtzölibats und verantwortlichem Umgang mit Macht und Geld für die Menschen, die Umwelt und die Gesellschaft aufmerksam. Die jüngste Aktion war der öffentliche Thesenanschlag am 21. Februar bei dem die Forderungen in Form von sieben Thesen an die Dom- und Kirchentüren im gesamten Bundesgebiet angeschlagen wurden.

Auch in Bad Waldsee gibt es eine Gruppe von Frauen, die sich zusammengeschlossen haben, weil sie hinter diesen Thesen stehen und sich für die Umsetzung einsetzen wollen. Durch Abendgebete und die Gestaltung von thematischen Gottesdiensten möchten sie die Menschen in der Seelsorgeeinheit auf die Problematik aufmerksam machen und für Veränderungen in der Kirche beten und aktiv eintreten.

Diese Gruppe lädt nun alle Interessierten am Montag, 10. Mai um 20 Uhr zu einem Online-Vortrag mit dem Thema „Frauenordination – die Tür ist zu!?“ ein. Andreas Hund, der zurzeit in der Seelsorgeeinheit als Pastoralassistent tätig ist, hat seine theologische Abschlussarbeit genau zu diesem Thema verfasst und wird in dem Vortrag versuchen für Laien verständlich zu machen, warum die katholische Kirche keinen Weg für Veränderungen bei der Frauenordination sieht und gleichzeitig der Frage nachgehen, ob es vielleicht doch noch offene Türen gibt.

Im Anschluss an den Vortrag gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen, miteinander ins Gespräch zu kommen und mehr über die Waldseer „Maria 2.0“-Gruppe zu erfahren. Den Zugang zu dem Vortrag findet man unter www.seelsorgeeinheit-badwaldsee.de