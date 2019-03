Wie Integration und Wirtschaft zusammenpassen

Unternehmen, Ehrenamtliche, Fachleute des Jobcenters und der Agentur für Arbeit, Arbeitssuchende mit Flüchtlingshintergrund sowie etwa 50 weitere Interessierte sind in der Schulmensa zusammengekommen. Eingeladen hatten zu diesem Austausch die städtische Wirtschaftsförderung, die Karrierebegleitung des Bildungszentrums Döchtbühl und der Integrationsbeauftragte des städtischen Fachbereichs für Sicherheit, Ordnung, Soziales und Standesamt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Fachbereichsleiterin Margit Geiger informierte zu Beginn über die Aufgaben der Integrationsmanager, die sich aus städtischen Mitarbeitern sowie Mitarbeitern der Johanniter zusammensetzen. Zudem stellte sie die Unternehmer vor, die bereits erfolgreich Mitarbeiter mit Flüchtlingshintergrund beschäftigen und bereit waren, ihre Erfahrungen mit den Gästen zu teilen: Susanne Göttlich (Friseursalon „Happy Hair“), Horst Schmidt (Hotel-Landgasthof „Kreuz“) Andreas Hepp (Malerbetrieb Hepp) und Roland Klingele (Weinstube „Zum Hasen“) berichteten über die Anfänge und den Alltag mit Geflüchteten. „Ich bereue an keinem Tag, diesen Schritt gewagt zu haben – ganz im Gegenteil. Unser Azubi Bassel ist eine Bereicherung für meinen Friseursalon und ist bei meinen Kunden sehr beliebt“, wird Susanne Göttlich in dem Pressetext zitiert.

Auch Andreas Hepp konnte diese positiven Erfahrungen teilen. Er beschäftigt zwei Geflüchtete in seinem Malerbetrieb. Anfangs habe es Sprachprobleme gegeben, doch an der Motivation habe es nie gefehlt. Inzwischen seien die Deutschkenntnisse kein Problem mehr und auch mit schwäbischem Dialekt kämen die beiden Mitarbeiter immer besser klar. Horst Schmidt beschäftigt im Gasthof seit mehreren Jahren einen Geflüchteten in seiner Küche, der inzwischen eine Lehre als Koch begonnen hat. „Ich bin sehr stolz auf meinen Azubi“, sagte er laut dem Schreiben. „Gerade weil es in der Gastronomie so schwer geworden ist, motivierte und engagierte Mitarbeiter zu finden, bin ich sehr dankbar, einen so guten Mitarbeiter gefunden zu haben. Auch wenn ich meine Mühen mit der Bürokratie hatte, empfehle ich jedem diesen Schritt zu tun.“ Auch Roland Klingele von der Weinstube „Zum Hasen“ steht voll hinter seiner Entscheidung, Geflüchtete in sein Team zu integrieren. Gemäß des Pressebericht betonte er: „Für uns gab es keine Nachteile und Probleme, Geflüchtete im Team zu haben. Sie sind wie jeder andere Mitarbeiter eine Unterstützung im Geschäftsalltag.“ Sprachlich möge es anfangs Barrieren geben, aber gerade im Arbeitsalltag könne die deutsche Sprache geübt und verbessert werden. „Es läuft alles gut und genau deshalb bin ich an diesem Abend hier, um anderen Arbeitgebern diese Erfahrungen weitergeben zu können.“

„Meine Arbeit macht mir großen Spaß“

Bassel al Khalaf, Auszubildender im Friseursalon „Happy Hair“, gab einen Einblick auf die andere Seite: „Mir macht meine Arbeit großen Spaß an. Mit der deutschen Sprache werde ich dank Nachhilfe und des Kundenkontaktes immer besser. Aber in der Berufsschule hatte ich anfangs Probleme mit den hohen Sprachanforderungen. Doch inzwischen habe ich gut aufgeholt und bin stolz nun zu den Klassenbesten zu gehören“, so der Mann laut der Pressemitteilung

Alle Beteiligten waren sich einig, dass die Sprache der Schlüssel zur Integration sei. Auf die Frage von Moderatorin Shqipe Karagja, ob die Fachkräftesicherung durch Integration geregelt werden könne, sah Susanne Göttlich nur eine teilweise Lösung: Handwerkliche, dienstleistungsorientierte und gastronomische Berufe seien für Geflüchtete momentan eher geeignet und die Betriebe sollten ihnen eine Chance geben. Auch aus dem Publikum kam große Zustimmung für diese These. Die bessere Vernetzung von regionalen Angeboten und Nachfragen, mehr Praktika für Geflüchtete und Jugendliche mit Migrationshintergrund und eine bessere Nutzung der Dienstleistungen des Jobcenters oder der Agentur für Arbeit sind nur einige Ideen, die die Initiatoren aus der Veranstaltung mitnehmen. Auch die Information, dass neben den Ehrenamtlichen auch hauptamtliche Integrationsmanager die Geflüchteten betreuen, war für viele neu.