Wie feiern Waldseer und Aulendorfer die Fasnet?

Die schönsten Fasntesfotos aus Bad Waldsee und Aulendorf sucht die „Schwäbische Zeitung“, um das Gefühl der diesjährigen fünften Jahreszeit in die Zeitung holen zu können. Und so lautet die Frage: Wie feiern Sie die Fasnet? Vielleicht mit einem coronakonformen Fasnetsumzug der Waldseer Masken in den eigenen vier Wänden, wie das Fasnetsfoto von Renate Pulter zeigt. Haben auch Sie schöne Schnappschüsse der fünften Jahreszeit, dann schicken Sie uns gerne Ihr Bild im Häs, von ihrer närrischen Dekoration oder von Ihrer besonderen Fasnetsaktion an: redaktion.waldsee@schwaebische.de