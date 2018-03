Wie es um Integration im Alltag bestellt ist

Zum Gedankenaustausch über „Integration“ lädt der Ortsverband Bad Waldsee von Bündnis 90/Die Grünen am Freitag, 2. März, um 19.30 Uhr in die „Alte Mälze“/Grüner Baum ein. Der Gesprächsabend unter dem Motto „Integration in Bad Waldsee – So weit, so gut?“ bringt Flüchtlinge und Waldseer an einen Tisch. Der Fokus des Abends soll auf Erfahrungen im Alltag liegen, auf den alltäglichen Begegnungen bei der Arbeit, mit Nachbarn, im Sportverein, in der Schule, im Kindergarten. Es diskutieren unter anderem Torsten Ebenhoch (FV Bad Waldsee), Schwester M. Birgitta (Kloster Reute), Horst Schmidt (Gasthaus Kreuz/Mattenhaus) und Anja Licha, Ärztin aus Bad Waldsee. Außerdem kommen Vermieter sowie ein Elternbeirat zu Wort. Dazu gesellen sich vier Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan und Eritrea. Moderator des Abends ist Franz-Josef Schwarzkopf.