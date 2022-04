So soll sicheres Eislaufen rund um Bad Waldsee wieder möglich werden

Eislaufen auf dem Stadtsee: Diese winterliche Sehnsucht konnten sich die Waldseer zuletzt vor zehn Jahren erfüllen. Jahr für Jahr hofften Wintersportfreude darauf, dass die Eisdecke trägt – vergebens. Im nächsten Winter könnte ein Leader-gefördertes Projekt das Schlittschuhfahren in der Großen Kreisstadt möglich machen. Zwar nicht auf dem Stadtsee, aber auf dem Gelände des Golfresorts. Und noch zwei weitere Projekte aus Bad Waldsee sowie eines aus Aulendorf werden bezuschusst.

Eislaufen auf Fürstin Sophien See

„Eislaufen auf dem Fürstin Sophien See“, diesen Titel trägt das Projekt, das vom Leader-Steuerungskreis der Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben zuletzt für eine Förderung ausgewählt wurde. Der Fürstin Sophien See befindet sich rund 15 Gehminuten vom Stadtsee entfernt – auf dem Gelände des Fürstlichen Golfresorts. Gemäß Projektbeschreibung, die auf der Leader-Internetseite einsehbar ist, wird das Eislaufen bewacht und damit „aktiv gegen die Gefahren des Einbrechens auf unbeaufsichtigten Seen“ vorgegangen. Während der Öffnungszeiten ist also eine Aufsichtspersonen vor Ort.

Der mittelgroße See auf dem Golf-Kurzplatz friere aufgrund seiner geringen Tiefe schnell zu, berichten die Verantwortlichen und möchten in der Region ein „weiteres Sport-Highlight“ bieten. Am See selbst werde ein Steg angebracht, über den die Schlittschuhläufer leicht auf die Eisfläche gelangen.

Die Eisfläche werde außerdem regelmäßig auf ihre Stabilität hin überprüft und „erst freigegeben, wenn die erforderliche Eisdicke erreicht ist“. Um die Sicherheit der Läufer zu garantieren, würden alle Anforderungen an ein gutes Sicherheitskonzept erfüllt, heißt es in der Projektbeschreibung.

Anfänger, Fortgeschrittene und auch Schlittschuh-Experten könnten ohne Bedenken das Eis betreten. „Ab nächstem Winter kann man im Fürstlichen Golf- und Natur-Resort somit Eislaufen, Eisstockschießen und 27 Kilometer Langlauf-Loipe nutzen“, zählt Geschäftsführer Sascha Binoth die verschiedenen Winteraktivitäten aus seinem Hause auf.

„Reute-Gaisbeuren bewegt“

Fördergeld aus dem Leader-Topf gibt es außerdem für „Reute-Gaisbeuren bewegt“. Hierbei handelt es sich um eine Kooperation zwischen dem Sportverein TSV Reute, der Solidarischen Gemeinde und der Ortschaft. Das Ziel: Das Angebot für eine niederschwellige sportliche Betätigung im Ort verbessern und generationenübergreifend ein gutes Bewegungsangebot im ländlichen Raum schaffen.

Wie das gelingen soll? In einem ersten Schritt durch die Installation einer Anlage für die „Fünf Esslinger“ nach Dr. Runge an der Sporthalle in Reute. Die Übungen könnten an einer Station durchgeführt werden, die auch mit Anleitungstafeln versehen sei.

Dazu sollen zwei sogenannte Jugendbänke sowie zwei normale Bänke angebracht werden, die sowohl dem Ausruhen als auch dem Austausch und weiteren Übungsmöglichkeiten dienen sollen.

„Außerdem soll ein kleiner Hügel mit Treppenstufen und Geländer errichtet werden, eine Art ,Mount Magath’ in klein, der neben Konditionsübungen auch für gezielte Koordinations- und Präventionsübungen dienen kann“, heißt es in der Projektbeschreibung.

Waldtiere kennenlernen

Auch ein Waldtierlehrpfad im Tannenbühl wird von Leader bezuschusst. Der geplante Pfad soll den bereits vorhandenen Wald- und Baumlehrpfad sowie den Geologielehrpfad grafisch und inhaltlich ergänzen.

„Der Stadtwald Tannenbühl soll als Ausflugsziel dienen, bei dem umweltpädagogische Inhalte zum Thema Wildtiere mit einem hohen Erlebniswert vermittelt werden“, lautet der Plan für den neuen Pfad, der mithilfe von interaktiven Quiz-, Spiel-, und Forschertafeln für Kinder sowie Infotafeln für Erwachsene ausgestattet sein soll. Für die Zusammenstellung und Aufarbeitung der Informationen sei eine Kooperation mit der Wildforschungsstelle des Landes Baden-Württemberg angedacht.

Vom Verkaufsraum in den Stall sehen

Leader-Geld fließt zudem nach Aulendorf. Ein Warenautomat in Wallenreute soll in einer neugebauten Halle einen Bereich für die Direktvermarktung schaffen. In diesem Automat sollen also neben Wurst- und Fleischerzeugnissen sowie Brotaufstrichen, Streuobst und Apfelsaft aus eigener Herstellung auch Produkte regionaler Partner verkauft werden. Dazu zählen laut ersten Informationen unter anderem Eier, Nudeln, Honig, Forellen, Mehl, Salatdressing, Gewürze und Müsli.

Durch das breite Angebot sollen möglichst viele regionale Hersteller vernetzt und unterstützt werden. Im Verkaufsraum werde nicht zuletzt einmal wöchentlich frisches Brot gebacken und Kinder hätten die Möglichkeit direkt aus dem Verkaufsraum durch ein Fenster in den Stall zu sehen.