Wie ein erfolgreicher Start ins Berufsleben gelingt

„Was will ich nach der Schule einmal machen?“ Vor dieser und vielen weiteren Fragen stehen Schüler oft kurz vor oder sogar noch nach ihrem Schulabschluss. Damit Schüler erfolgreich ins Berufsleben starten können, gibt es an der Bad Waldseer Döchtbühlschule einen vielfältigen Berufswegeplan, der ständig ausgebaut wird.

Die berufsberatenden Maßnahmen starten bereits in Klasse 5, das Beratungsangebot von Karrierebegleiterin Hilde Purkart wird immer häufiger nachgefragt. Wie die Berufsorientierung abläuft, haben Schulleiter Frank Wiest, Lehrer Ulrich Gassner und Karrierebegleiterin Purkart im SZ-Gespräch erzählt. Auch Schüler und Ehemalige kamen zu Wort.

„Für uns als Ausbildungsschule beginnt die Berufsorientierung schon in Klasse 5“, erklärt Rektor Wiest. Der Berufswegeplan der Schule umfasst für jedes Schuljahr ab der 5. Klasse mehrere Bausteine: Von den „Stärkentagen“ am Anfang, über ein Berufswahlcamp und Bildungsmessen bis hin zu Bewerbungstraining und Praktika. „Unsere Kernaufgabe ist die Ausbildungsfähigkeit der Schüler und den Übergang von der Schule zum Berufsleben herzustellen“, erläutert Wiest das Profil der Schule. „Wir haben unsere Bildungspartner vor Ort und nutzen unser großes Netzwerk“, sagt der Schulleiter.

An der Schule werden insgesamt etwa 500 Schüler unterrichtet, davon 160 in der Werkrealschule. Gassner koordiniert die berufsorientierenden Aktionen mit den Lehrern, der Plan werde ständig überarbeitet. „Wir hinterfragen uns auch: Bringt das den Schüler weiter?“, so der Pädagoge. Schüler Franz Steiner hat sich auf Bildungsmessen bereits über verschiedene Berufsbilder informiert, die schuleigene Bildungsmesse fand er aber besser als die in Ravensburg. „Da war das Angebot einfach zu groß“, findet der 14-Jährige. Er will die 10. Klasse noch machen, viele Betriebe hätten ihm gesagt, er sei noch zu jung für eine Ausbildung. Als nächstes steht ein Praktikum im Handwerk an.

„Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten“

Karrierebegleiterin Purkart unterstützt die Schüler bei der Suche nach der richtigen Ausbildung, nach Praktika oder bestärkt die jungen Menschen einfach auch nur in ihren Plänen. Das Angebot werde immer mehr angenommen, auch von ehemaligen Schülern. „Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, das ist ein regelrechter Dschungel“, kennt Rektor Wiest die Schwierigkeiten. „Nach Versagenserfahrungen ist bei vielen die Gefahr da, dass sie aufgeben“, bestätigt Purkart.

Einen wichtigen Baustein bildet an der Döchtbühlschule auch die Nachsorge. „Ich habe die Berufsbegleitung damals nie ernst genommen“, gibt Sibella Danhoxha zu. Die erste begonne Ausbildung hat sie wieder abgebrochen. „Ich hatte mich überall beworben und einfach irgendeine Ausbildung angefangen“, erzählt die ehemalige Schülerin. Auf Drängen ihrer Schwester wandte sich Sibella wieder an Karrierebegleiterin Purkart. „Ich finde es schön, dass wir als ehemalige Schüler immer noch kommen dürfen und man uns hilft“, findet die 19-Jährige. Schließlich bekam sie das Angebot, in der Betreuung der Schule zu arbeiten. Inzwischen ist sie im ersten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Erzieherin und hilft in der Flüchtlingsklasse in der Ganztages- und in der Hausaufgabenbetreuung.

„Alle sagen, dass ich seit der Ausbildung ganz anders und zufriedener bin. Ich habe den richtigen Beruf gefunden“, sagt die junge Frau stolz. Auch Sarah Gashi verließ die Schule nach der 10. Klasse, hat aber noch nicht das Richtige gefunden. „Ich habe gefühlt 1000 Bewerbungen geschrieben“, erzählt die 17-Jährige. Ihre begonnene Ausbildung zur Verkäuferin in einem Bad Waldseer Unternehmen hat sie inzwischen wieder abgebrochen. „Ich habe mich in dem Betrieb einfach nicht wohl gefühlt. Ich wusste dann aber gleich, dass Frau Purkart mir wieder hilft“, so die ehemalige Schülerin.

Mithilfe von Purkart und Claudia Bentele von der Agentur für Arbeit sucht Sarah derzeit eine Ausbildungsstelle zur Verkäuferin im Modebereich. „Ich denke schon, dass ich da etwas finden werde“, sagt sie optimistisch. Viele Schüler hätten Schwierigkeiten, den richtigen Weg zu finden, weiß Purkart. „Manchmal braucht man eben auch einmal Umwege“, so die Karrierebegleiterin.