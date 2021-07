Wichtiger Sieg für Herren 40 des TC Bad Waldsee

Die Tennis-Herren 40 haben in der Württembergliga einen wichtigen Auswärtssieg im Kampf um den Klassenerhalt gefeiert. Beim TC Weissenhof in Stuttgart gewannen die Bad Waldseer mit 5:4. Einen weiteren Sieg gab es für die Bad Waldseer Damen 30 in der Württembergliga, auch die Herren waren erfolgreich.

Herren 40, Württembergliga: TC Weissenhof – TC Bad Waldsee 4:5 – Einzel: Gerardo Dario Mirad –Jürgen Bärtle 6:0, 6:0; Heiko Grießer – Thimo Greiner 0:6, 7:6, 12:10; Georg Kauffeld – Christian Geiger 3:6, 1:6; Martin Lörcher – Markus Müller 6:1, 6:2; Markus Vohl – Erwin Real 2:6, 5:7; Timo Alte – Joachim Dehli 2:6, 1:6 – Doppel: Mirad/Lörcher – Greiner/Real 6:4, 7:5; Kauffeld/Vohl – Bärtle/Dehli 6:3, 3:6, 1:10; Grießer/Alte – Geiger/Müller 2:6, 1:6. – Nach souveränen Einzelsiegen von Christian Geiger, Erwin Real und Joachim Dehli stand es, wie bisher an jedem Spieltag, 3:3. Zwei Doppelsiege benötigten die Bad Waldseer. Geiger/Müller gewannen souverän, Greiner/Real verloren knapp, daher musste das zweite Doppel Bärtle/Dehli die Entscheidung bringen. Die beiden Bad Waldseer setzten sich im Match-Tiebreak mit 10:1 durch.

Mit zwei Siegen und einer Niederlage liegt Bad Waldsee in der Tabelle auf Rang drei. Am Samstag, 17. Juli (14 Uhr) geht es bei der SPG Baiersbronn/Klosterreichen in Baiersbronn weiter um den Klassenerhalt.

Damen 30, Württembergliga: TC Bad Waldsee – VfL Sindelfingen 5:4 – Einzel: Sonja Kohnle – Susanne Rehborn 6:4, 6:7, 10:7; Nadine Hügel – Stella Olm 1:6, 4:6; Sonia Strongone – Patricia Ritter 3:6, 2:6; Carmen Rost – Sonja Lindmüller 6:1, 6:0; Simone Kibele – Silke Lamparter 6:0, 6:0; Christine Schwabe – Christiane Joerg 6:1, 6:1. – Doppel: Kohnle/Schwabe – Rehborn/Joerg 4:6, 2:6; Strongone/Rost – Olm/Lamparter 4:6, 7:6, 7:10; Hügel/Kibele – Ritter/Lindmüller 6:1, 6:0. – Trotz des Ausfalls der Mannschaftsführerin Jessica Tagliaferri stand es nach den Einzeln 4:2 für Bad Waldsee. Den entscheidenden Punkt im Doppel steuerten Nadine Hügel und Simone Kibele bei.

Der noch ungeschlagene Tabellenführer Bad Waldsee empfängt am Sonntag (10 Uhr) die SPG Ingelfingen/Niedernhall/Weissbach.

Herren, Bezirksklasse: SG Baienfurt – TC Bad Waldsee 1:8 – Bereits nach den Einzeln hatte Bad Waldsee beim Stand von 5:1 die Partie gewonnen. Es spielten Jakub Belan, Gabriel Schwarz, Manuel Schwarz, Albert Paul, Sebastian Eisele und Dietmar Burgmaier. Markus Gotterbarm kehrte wieder zurück zur Mannschaft und spielte im Doppel mit. Der TCBW bleibt nach dem Sieg auf dem zweiten Tabellenplatz der Bezirksklasse 1.