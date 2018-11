WhatsApp-Aktion „Weihnachten für die ganze Familie“

Der Dezember ist für Familien oft voll von vorweihnachtlichem Stress: Weihnachtsfeiern, Klassenarbeiten, Grippewellen, Geschenke besorgen oder Besuche organisieren. Und dies alles kommt zum alltäglichen Alltag noch dazu, der ja nun auch nicht gerade immer ein Zuckerschlecken ist, teilt die Seelsorgeeinheit Bad Waldsee in einem Presseschreiben mit.

Mit dem diesjährigen Adventskalenderprojekt „Weihnachten für die ganze Familie“ soll laut Mitteilung genau auf diese Lebenswirklichkeit eingegangen werden. Ziel ist, durch Impulse dabei zu helfen, die Vorweihnachtszeit wieder mehr genießen zu können und sich so auf die Geburt Jesu Christi und die Tage mit der eigenen Familie freuen zu können.

Die Projekte funktionieren wie die Osteraktion (die es bereits 2017 und 2018 in der Fastenzeit gab): Die Nutzer erhalten je eine Nachricht pro Tag. Diese kann ein inhaltlicher Impuls, eine Spiel- oder Bastelidee sowie eine Anregung fürs echte Leben sein.

Interesse an der WhatsApp-Atkion? Dann einfach bis zum 28. November eine WhatsApp-Nachricht an 0160/2684539 mit dem Inhalt „Advent Bad Waldsee“ schicken. Die Inhalte werden von Studenten der Theologie in Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden erstellt. Die Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee (Waldsee, Reute, Haisterkirch und Michelwinnaden) haben sich der Aktion angeschlossen.