Wettrudern auf dem Stadtsee

Der Ruderverein Waldsee 1900 veranstaltet am Samstag und Sonntag, 28. und 29. September zum 57. Mal eine Kurzstreckenregatta auf dem Stadtsee in Bad Waldsee. Und: Dieses Jahr können die Waldseer ein äußerst starkes Meldeergebnis verzeichnen.

Knapp 1000 Meldungen sind eingegangen, teilt der Ruderverein mit. Somit werden knapp 450 Sportler aus 39 verschiedenen Vereinen in Bad Waldsee an den Start gehen. Mit Nico Stahlberg vom Ruderclub Kreuzlingen ist sogar ein richtiger „Ruderstar“ zu Gast. Vom ausrichtenden Ruderverein Waldsee werden 24 Ruderer am Start sein und um die Medaillen kämpfen.

Der Höhepunkt der Regatta ist das Achter-Pokalrennen um den Ehrenpreis der Stadt Bad Waldsee, das traditionell das letzte Rennen der Regatta am Sonntagnachmittag ist. Das Rennen findet dieses Jahr um 16.25 Uhr statt und der Waldseeachter wird gegen die Renngemeinschaft aus Radolfzell und Waldshut um den Pokal spurten und versuchen ihn das dritte Jahr in Folge in Bad Waldsee zu behalten.

Die Rennen starten am Samstag aufgrund des starken Meldeergebnisses bereits um 11 Uhr und enden um kurz nach 18 Uhr. Am Sonntagmorgen beginnt die Regatta bereits um 8.30 Uhr. Das Gelände des Rudervereins wird wieder bewirtet sein. Am Samstagabend wird das Clubheim des RVW geöffnet.