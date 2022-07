Wettbewerb für Vereine

Für Vereine, Initiativen und Organisationen können ihre Kasse aufbessern. Dafür hat die Thüga Energie zum dritten Mal einen Wettbewerb ausgerufen. An diesem können Vereine, Initiativen und Organisationen aus der Region teilnehmen, die in den Bereichen Sport, Kultur oder Soziales aktiv sind. „In der jetzigen Corona-Sommerwelle mit den vielen Öffnungen merkt die Gesellschaft sehr genau, wie wichtig das soziale Miteinander in der Freizeit ist. Hier leisten die Vereine eine äußerst wertvolle Arbeit. Mit dem Wettbewerb wollen wir diese unterstützen und wertschätzen“, erklärt Regionalleiter Marcus Mohr von der Thüga Energie.

Für die Teilnahme sind ein Vereins-Foto sowie eine detaillierte Beschreibung, in der erklärt wird, wofür der Gewinn eingesetzt werden soll, erforderlich. Beides ist auf der Homepage der Thüga Energie unter www.thuega-energie.de/Vereinswettbewerb hochzuladen. Im Anschluss werden alle Projekte in einer Bildergalerie veröffentlicht und zur Abstimmung gestellt. Der Verein, der die meisten Stimmen auf sich vereint, gewinnt. Sowohl die Bewerbungs- als auch die Abstimmungsfrist endet am Mittwoch, 31. August. Als Hauptgewinn sind 2 000 Euro ausgelobt. Die weiteren neun Gewinne sind gestaffelt. Zusätzlich gibt es das „Herzensprojekt“, bei dem eine Jury der Thüga Energie Ausnahmeprojekte mit 1 000 Euro würdigt.