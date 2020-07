Wertvoller Einsatz für die Gesellschaft

Wegen der Corona-Situation war in diesem Jahr keine Feierstunde zur Ehrung der treuen Blutspender möglich. Stattdessen erhielten die Spender ein Dankesschreiben der Stadtverwaltung per Post und – gemeinsam mit dem Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) – auf persönlichem Weg ein Präsent. Wie die Stadt mitteilte, hatten besonders treue Vielfachspender (ab 75 Spenden) die Ehrennadeln, die Urkunden sowie die Präsente der Stadt bereits im Mai persönlich von Rosa Eisele als Vorsitzende des DRK-Ortsverbands erhalten.

In den Ortschaften waren auch die jeweiligen Ortsvorsteher mit dabei, in der Kernstadt Evi Dobner als stellvertretende DRK-Bereitschaftsleiterin. Aber auch Bürgermeister Matthias Henne ließ es sich nicht nehmen, drei Spendern aus Bad Waldsee, die mehr als hundertmal gespendet hatten, zu danken. Diese Besuche fanden in der vergangenen Woche statt. Dabei besuchten Matthias Henne und Rosa Eisele auch den diesjährigen Spitzenspender Anton Gasser aus Hittisweiler. Er hatte 125-mal Blut gespendet. Das obige Bild entstand vor der Ortschaftsverwaltung in Haisterkirch. Der Bürgermeister brachte seine persönliche Wertschätzung und Hochachtung für diesen Dienst am Mitbürger zum Ausdruck. Bis heute gibt es keine Alternative zur Blutspende, heißt es in der Mitteilung.