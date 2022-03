Wie sich Waldseer Ärzte die Zukunft ihres Krankenhauses vorstellen

Klein aber fein; optimal für die Patienten; kurze Wege; direkter Kontakt zwischen den niedergelassenen Ärzten und den Ärzten am Krankenhaus, ein beliebtes Lernkrankenhaus, eine hervorragende Versorgung der Patienten und eine exzellente Endoprothetik – das sind alles Attribute, die die Ärzteschaft in und um Bad Waldsee dem Bad Waldseer Krankenhaus zusprechen, teilt die Stadtverwaltung Bad Waldsee mit.

Verzichten darauf möchte keiner der Ärzte, im Gegenteil, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Eine Stärkung wäre richtig und wichtig, man erhoffe sich eine größere Lobby und Unterstützung von der Politik, geht deutlich aus der Mitteilung hervor.

Wie soll es mit dem Krankehaus weitergehen?

In dieser Woche hat Oberbürgermeister Matthias Henne, Bürgermeisterin Monika Ludy, der Direktor der Bad Waldseer Rehakliniken, Peter Blank, sowie der Sprecher der Bürgerinitiative Krankenhaus Bad Waldsee, Thomas Bertele, zum Gedankenaustausch „Erhalt des Krankenhausstandorts Bad Waldsee“ geladen.

Eingeladen waren die Ärzteschaft des Bad Waldseer Krankenhauses und der niedergelassenen Ärzte sowie Vertreter des Kreistages und der Bürgerinitiative. In einem offenen und vertrauensvollen Gespräch seien die Vertreter nach deren Ansichten, Wünschen und Anregungen gefragt worden. Besonders hätten die Meinungen interessiert, wie wichtig es ihnen ist, ein Krankenhaus mit entsprechender Infrastruktur in Bad Waldsee zu erhalten; was eine Schließung des Bad Waldseer Krankenhauses konkret für die Ärzteschaft bedeutet; welchen Bedarf sie für eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung in Bad Waldsee sehen und welche Vorschläge man aus medizinischer Sicht in die weitere Diskussion geben solle.

Eine wichtige Diskussion

Der Gesprächsbedarf sei enorm gewesen, wie sich in der lebhaften Diskussion gezeigt habe. Dabei seien der Stadtspitze viele wichtige Hintergrundinformationen aus Sicht der Ärzte am Bad Waldseer Krankenhaus sowie der niedergelassenen Ärzte in Bad Waldsee und der Umgebung gegeben worden.

Klar formuliert sei der Wunsch nach dem Erhalt des Krankenhauses, dabei sei durch alle Ärzte die hohe Bedeutung des Krankenhauses für ihre Patienten hervorgehoben worden. Auch die Bedeutung der Endoprothetik, bei der das Bad Waldseer Krankenhaus einen weit über die Landkreisgrenzen hinweg hervorragenden Ruf genießt, wie es in der Mitteilung heißt, wurde zukunftsfähig gesehen.

Daneben sei der Erhalt des Bad Waldseer Krankenhauses für die Städtischen Rehakliniken elementar, pro Jahr werden durchschnittlich rund 100 Patienten am Krankenhaus ärztlich versorgt, wie Direktor Peter Blank unterstrich.