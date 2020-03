Wertstoffhof in Gaisbeuren trifft Corona-Schutzvorkehrungen

Auch der Wertstoffhof der Firma Bausch in Gaisbeuren hat sich gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus gerüstet: Seit Freitag tragen die Mitarbeiter hier weiße Schutzoveralls und Atemschutzmasken, weil sie den ganzen Tag im Kontakt mit Kunden stehen. Das große Eingangstor wird aus Sicherheitsgründen nur noch zur Hälfte geöffnet und maximal zehn Fahrzeuge dürfen gleichzeitig zur Entsorgung auf dem Gelände stehen.

Ein Mitarbeiter regelt die kontrollierte Ein- und Ausfahrt der Autofahrer und lässt Fußgänger passieren, die ihre gelben Säcke hineintragen. Für einen Samstag, an dem hier für gewöhnlich den ganzen Vormittag Hochbetrieb herrscht, hielten sich Trubel und Ungeduld dieses Mal in Grenzen. „Die Leute nehmen unsere Schutzmaßnahmen sehr verständnisvoll auf und warten in Ruhe ab, bis sie einfahren können“, berichtete ein Mitarbeiter zufrieden.