Wertschätzung kann man lernen und üben

„Wertschätzung als Lebenshaltung. Gut mit sich und anderen umgehen“ – so heißt der Titel des neuen Buches von Beate Weingardt. Und so lautete auch das Thema des Vortrags, den die Tübinger Psychologin, Theologin und Autorin laut einer Pressemitteilung der St.-Elisabeth-Stiftung im Wohnpark am Schloss gehalten hat.

Mit vielen Beispielen aus dem täglichen Leben, erläuterte Weingardt, wie wichtig Wertschätzung für jeden einzelnen Menschen und die Gesellschaft ist und gab Tipps, die jeder für eine wertschätzende Haltung lernen kann. In einer zunehmend respekt- und rücksichtslosen Gesellschaft sei eine wertschätzende Lebenshaltung wichtiger denn je, „damit das Zusammenleben nicht zur Qual wird“, sagte die Referentin. Weingardt unterscheidet Wertschätzung als Gefühl und als Haltung. Die natürliche Wertschätzung seinen Freunden, Kindern oder dem Partner gegenüber rühre aus einem Gefühl der Liebe und dem Genuss des Vorteils.

Als Herausforderung sieht die Referentin die Wertschätzung, die vom Verstand geleitet wird, um mit schwierigen oder gar „widerwärtigen“ Menschen umzugehen und ihnen trotzdem etwas Liebevolles zu sagen. Am Beispiel des äußerst schwierigen jungen Hermann Hesse veranschaulichte sie, wie wichtig es sei, dass Eltern auch unbequemen Kindern Wertschätzung entgegenbringen und es als „geliebtes Kind“ annehmen. Das sei wichtig für die gesunde Entwicklung eines Kindes.

Diese Wertschätzung als Haltung sei nicht einfach anzuwenden, aber letztendlich eine Frage des Willens, der Erziehung und des Übens. Mangel an guter Erziehung sieht die Tübinger Psychologin als einen Grund für fehlenden Anstand, Unhöflichkeit und zunehmende Respekt- und Rücksichtslosigkeit in der Gesellschaft. Stress nennt sie als weiteren Grund. „Gestresste Menschen sind nicht sehr wertschätzend“, sagte die langjährige evangelische Pfarrerin. Ihnen fehle die Geduld und Aufmerksamkeit – das gelte auch in der Pflege oder im Krankenhaus.

„Vor der Wertschätzung kommt die Einschätzung“, konstatierte die 59-Jährige. Kinder lernen die Fähigkeit, Dinge richtig einzuschätzen erst im Laufe ihres Lebens. Durch übertriebenes Lob überschätzten sich heute viele junge Menschen, kritisierte sie. Kinder brauchen ihrer Ansicht nach eine ehrliche Rückmeldung, damit sie lernen, was gut ist und was nicht.

Was für eine wertschätzende Haltung nötig ist, listete Weingardt auf: Sich Zeit füreinander zu nehmen und zuzuhören gehört ebenso dazu wie Toleranz, Einfühlungsvermögen, Aufmerksamkeit und Zuverlässigkeit. Weiterhin zählen Treue, Opfer- und Vergebungsbereitschaft dazu sowie das Bemühen, seine Versprechen einzuhalten. Anerkennung und Zuneigung solle man auch in Worten mitteilen. Voraussetzung für eine wertschätzende Haltung sei es, sich selbst zu schätzen.