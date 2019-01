Werner Grinschgl weiß alles zum Thema Rente

Bundesweit engagieren sich 2600 Frauen und Männer als Versichertenberater bei der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV). Einer von ihnen ist Werner Grinschgl aus Bad Waldsee: Er übt das Ehrenamt seit mehr als 20 Jahren in seiner Freizeit aus und hält zwölf Mal im Jahr Sprechstunden in der Durlesbachschule Reute ab. Bei der Vertreterversammlung der DRV ist er Ende 2017 in Berlin für eine weitere sechsjährige Amtszeit gewählt worden.

„Mein Ehrenamt macht mir Freude und ich mache es aus Überzeugung“, begründet Grinschgl, warum er sich seit 1996 immer wieder für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt hat. „Für jede Beratung nehme ich mir entsprechend Zeit und versuche, individuelle Fragen in Rentenangelegenheiten direkt vor Ort zu klären, damit die Versicherten gleich über den aktuellen Stand der Dinge informiert sind“, erläutert der frühere Geschäftsführer der DAK Bad Waldsee, der für dieses Amt eine Aufwandsentschädigung erhält.

Die Versichertenberater der DRV erteilen Auskünfte zu allen auftretenden Fragen der Rentenversicherung und sind den Ratsuchenden dabei behilflich, die entsprechenden Leistungen zu beantragen und das Versichertenkonto auf den neuesten Stand zu bringen. In der Summe bringen es die ehrenamtlich Tätigen dabei laut DRV jährlich auf eine Million Beratungen, auf 25000 Anträge zur Kontenklärung und zudem nehmen sie 200 000 Rentenanträge entgegen. „Wir verstehen uns als wichtiges Bindeglied zwischen der Rentenversicherung und den Versicherten“, erklärt Grinschgl.

Seine monatlich stattfindenden Sprechstunden in Reute suchen jeweils zwischen zehn und 15 Personen auf. Und er bietet diesen kostenlosen Service auf Wunsch auch in Form eines Hausbesuchs an. „Wer aus welchen Gründen auch immer nicht in meine Sprechstunde kommen kann, den berate ich auch individuell daheim – mein Laptop mit den notwendigen Programmen ist ja immer dabei.“ Ohne eine persönliche Beratung durch einen Fachmann dürfte es wohl den wenigsten Leuten gelingen, sich im Paragraphen-Dschungel der Rentenversicherung zurechtzufinden. Man heftet die regelmäßigen Renteninformationen der DRV zwar daheim in einem Ordner ab, das war es dann aber auch schon.

Dabei sind es interessante Fragestellungen, die im Zusammenhang mit den späteren Rentenzahlungen anstehen: Wie und wann genau beantrage ich meine Altersrente eigentlich? Wie hoch werden die Leistungen sein, wenn ich vorzeitig mit Abschlägen in Rente gehen möchte und wie viel Geld steht mir bei regulärem Renteneintritt mit 67 Jahren zu? Wie war das nochmal mit der Anrechnung von Kindererziehungszeiten? Und woher bekomme ich im Nachhinein eventuell fehlende Nachweise aus Ausbildungs- oder Studienzeiten im In- und Ausland her, die der Rentenversicherung beglaubigt vorgelegt werden müssen?

„Diese und viele andere Fragen tauchen bei den Versicherten in Sachen ’Kontenklärung’ auf und daher würde ich empfehlen, im Alter zwischen 50 und 55 Jahren die eingegangenen Renteninformationen einmal anzuschauen, auftretende Fragen zu notieren und einen Sprechstundentermin mit mir zu vereinbaren“, rät Grinschgl, der auch Mitglied eines DRV-Widerspruchsausschusses ist und dort aktiv die Interessen der Versicherten vertreten kann. Der Berater ist dann nicht nur behilflich bei der Antragstellung, sondern kann auf Wunsch des Versicherten auch den gegenwärtigen Rentenanspruch beim zuständigen Versicherungsträger berechnen lassen.