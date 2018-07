Werkreal- und Realschüler verabschiedet

Nach dem Motto „Kings & Queens – Abschluss royal“ haben sich 42 Schüler aus der Eugen-Bolz-Schule im Gemeindehaus St. Peter verabschiedet. Vorausgegangen war ein Wortgottesdienst in der Hauskapelle im Wohnpark am Schloss. Das beschreibt die Schule in einer Mitteilung.

Am Abend hieß es dann lange Kleider, Sakko und Fliege aus dem Schrank, als die beiden Klassenlehrer Roland Metzler und Nico Hauff zum ersten Mal in der Geschichte der Schule eine Werkreal- und eine Realschulklasse zum Abschied im dekorierten „Ballsaal“ begrüßte.

In verschiedenen Programmpunkten dachten Eltern, Lehrer und Schüler an ihre gemeinsame Schulzeit zurück und dankten mit Geschenken für die vergangenen Jahre. Der Höhepunkt war dann die Zeugnisübergabe durch Rektor A. Dorn, bei der sich alle Schüler über den geschafften Abschluss und so manchen Preis und Belobigung freuen durften.

Mit dem gemeinsam gesungenen und musikalisch begleiteten Stück von Andreas Bourani „Ein Hoch auf uns…“ ging ein unvergesslicher Abend zu später Stunde zu Ende.

Liste der Abschlussschüler der Eugen-Bolz-Schule Bad Waldsee:

Klasse 10a : Bohner Rebecca, Bucher Axel, Erkrath Niclas, Falter Ronja, Haidorf Nadine, Härle Jenny, Kimmerle Ronja, Laub Tobias, Leins Devin, Liebert Cheyenne, Michnik Karolina, Reichle Nele, Rief Jonas, Schad Sophie, Scheffold Pirmin, Scheible Katja, Smyrek Jeremy, Werder Magdalena, Zwolak Marcin

Klasse 10b : Bartnitzke Eva, Baumeister Jannik, Bertel Julian, Bertrand Dorothee, Bohner Tom, Ettinger Yannik, Feldmann Alicia, Heiß Sophie, Huchler Lea, Kösler Jan, Kytka Maik, Laux Veronika, Lott Mareike, Maucher Nadine, Moser Linus, Oberhofer Lena, Oberhofer Stefan, Remensberger Celine, Scharfenort Felix, Stauber Christian, Stützle Melanie, Weiland Fynn, Wieland Anna