Wer kein Kreuzchen macht, wählt Weinschenk

Exakt 15 013 Bad Waldseer Bürger sind am 15. Januar dazu aufgerufen, ihren Bürgermeister für die folgenden acht Jahre zu wählen. Damit am Wahltag alles funktioniert, ist Nadine Prinz seit Monaten fleißig. Die 31-Jährige ist stellvertretende Hauptamstleiterin, außerdem stellvertretende Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses. Sie hat seit ihrem Dienstantritt vor fünf Jahren alle erdenklichen Wahlen und sogar eine Volksabstimmung organisiert. Der Aufwand für die Bürgermeisterwahl stehe in keinem Verhältnis etwa zur Kommunalwahl 2009, als gleichzeitig Europa-, Kreistag-, Ortschafts- und Gemeinderatwahl war. „Das war die Hammerwahl“ und sehr viel Arbeit, sagt Prinz. Dennoch: „Wenn es um den direkten Vorgesetzten geht, ist man ganz besonders sorgfältig.“

Auch diesmal gibt es die 14 üblichen Wahllokale für die unterschiedlichen Bezirke: acht städtische, sechs in den Ortschaften (wegen ihrer Größe in Reute zwei). Sie sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Per Wahlberechtigungsschein haben die Bürger erfahren, in welchem Wahllokal sie ihre Stimme abgeben können. Hinzu kommen drei Briefwahlbezirke. 128 Wahlhelfer sind am 15. Januar im Einsatz. Damit jeder weiß, was er zu tun hat, schult Nadine Prinz am kommenden Montag die Wahlvorstände und ihre Vertreter, die am Wahlsonntag in den Wahllokalen vor Ort sind. Am Dienstag folgt die Schulung der Briefwahlvorstände, deren Vertreter und der Schriftführer mit Vertreter.

Wie der Stimmzettel für die Wahl aussieht, wissen bereits die Bürger, die Briefwahlunterlagen angefordert haben (siehe Foto). Alle Modalitäten sind darauf erklärt. Da Roland Weinschenk der einzige Bewerber ist, steht sein Name auf dem Zettel, verbunden mit seinem aktuellen Beruf (Bürgermeister) und seiner Anschrift – daneben ist ein leeres Kästchen. „Den Namen muss man aber gar nicht ankreuzen“, anklärt Nadine Prinz. Denn wer den Stimmzettel ohne Markierung abgibt, wählt damit automatisch Roland Weinschenk.

Unter Weinschenks Zeile befindet sich eine zweite, die leer ist. Hier kann der Name einer anderen Person eingetragen werden, die durch Anschrift, Bezeichnung (wie etwa Stadtrat) oder Beruf eindeutig identifizierbar sein muss, erklärt Prinz. Auch hier gilt: Ein Kreuzchen daneben ist möglich, aber nicht nötig. Allein das Aufschreiben einer anderen Person statt Weinschenk in die Leerzeile gibt ihr die Stimme. Will man mit seiner Stimme eindeutig ausdrücken, dass man Roland Weinschenk nicht will, so bleibt nur diese Möglichkeit. Andernfalls wird die Stimme entweder gar nicht gezählt, oder sie gilt als ungültig, wenn man etwa Weinschenks Namen durchstreicht, erklärt Nadine Prinz.

Die 14 Wahllokale tragen am 15. Januar ihre Ergebnisse des Auszählens in sogenannte Schnellmeldungen ein, die sie telefonisch an Nadine Prinz vermitteln. Wie viele ungültige Stimmen gibt es, wie viele gültige für Weinschenk? Und Prinz erfasst zudem alle Namen, die die Bürger in die Leerzeile des Stimmzettels geschrieben haben. Haben mehr als fünf dieselbe Person aufgeschrieben, wird diese mit ihren Prozenten im vorläufigen Endergebnis aufgeführt – der Rest wird unter „Sonstige“ zusammengefasst.

Amtszeit startet am 5. April

Sobald das vorläufige Endergebnis feststeht – etwa gegen 19 Uhr –, wird es der Erste Beigeordnete Thomas Manz in seiner Funktion als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses per Präsentation vor dem Büro des Bürgermeisters im Waldseer Rathaus bekanntgeben. Die Bürger sind dazu eingeladen. Hat Roland Weinschenk im ersten Wahlgang mindestens eine Stimme mehr als 50 Prozent aller abgegebenen Stimmen, startet er am 5. April in seine zweite Amtszeit. Erhält er nicht diese absolute Mehrheit der Stimmen, erfolgt ein zweiter Wahlgang am 29. Januar. Bis zum 18. Januar, 18 Uhr, können sich dann erneut Kandidaten um das Bürgermeisteramt bewerben. „Wenn zum Beispiel einer viele Stimmen im ersten Wahlgang bekommen hat, kann es sein, dass er sich dann noch offiziell für den zweiten bewirbt“, so Prinz‘ Gedankenspiel. Im zweiten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit.

Manchmal hört Nadine Prinz Menschen sagen: „Ich muss gar nicht zur Wahl gehen. Der Weinschenk wird’s ja eh wieder“, sagt sie. Dennoch hoffe sie auf eine große Beteiligung. Sie selbst hat schon gewählt, per Briefwahl. „Am Wahltag bin ich dafür zu beschäftigt“, begründet sie. Für die Zeit nach der Wahl wünscht sich Prinz vor allem eins: Urlaub.