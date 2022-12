Wer hat den zwei Meter großen Czardas-Weihnachtsmann gestohlen?

Wer macht denn so etwas? Unbekannte haben den rund zwei Meter großen Czardas-Weihnachtsmann gestohlen. Nun hofft Czardas-Wirt Tuncay Caba darauf, dass die Täter Einsicht zeigen und die Deko zurückbringen.

Als die Czardas-Mitarbeiter am Sonntagmorgen den gewohnten Arbeitsalltag antreten wollen, blicken sie verdutzt nach draußen. Die Weihnachtsdeko, die sie liebevoll am Baum vor der Bar aufgehängt hatten, ist spurlos verschwunden. Nicht nur die kleineren Anfertigungen des Weihnachtsmannes, die in den bekannten rot-weißen Farben samt Rauschebart gehalten sind, wurden abgerissen. Auch die lebensgroße Figur von Santa Claus ward nicht mehr gesehen. Einzig die Deko-Fallschirme baumeln traurig im Wind.

Waren es „willensstarke Männer oder Jugendliche“?

„Ich dachte erst, das ist ein schlechter Scherz. Das ist schließlich ein zwei Meter großer Weihnachtsmann, der auch ziemlich viel wiegt“, erklärt Caba im SZ-Gespräch und ergänzt: „Das müssen richtig willensstarke Männer oder Jugendliche gewesen sein.“ Die blinde Zerstörungswut der Unbekannten kann der Czardas-Wirt nicht nachvollziehen. „Das ist einfach nur unnötig und schade.“

Rund zwei Meter groß ist die Weihnachtsmann-Figur. (Foto: Privat)

Um derartigen Zerstörungswahn zu verhindern, hat Caba die Deko extra hoch am Baum aufgehängt, damit die Figuren eben nicht so einfach zu fassen sind. „Vielleicht hatten sie eine Leiter oder einen NBA-Spieler dabei“, spekuliert Caba nicht ganz erst gemeint über die Hochspringkünste der Täter, die sonst nur professionelle Basketballspieler vorweisen können.

Einzelteile wiedergefunden

Den großen Rumpf des dekorativen Weihnachtsmanns haben die Czardas-Mitarbeiter immerhin in der Nähe der Edeka-Kreuzung wieder gefunden. Ein Gast hat außerdem einen Deko-Arm im Entenmoos entdeckt. Zwei kleinere Weihnachtsmänner sind auf den Federle-Brunnen aufgespießt worden. Die weiteren Einzelteile fehlen noch.

Und so hofft Caba darauf, dass Zeugen sich melden. Schließlich ist der Anblick, wenn mehrere Menschen nachts einen großen Weihnachtsmann durch die Gegend tragen, doch eher ungewöhnlich. Die Tatzeit war laut Caba in der Nacht auf Sonntag zwischen 2 und 3 Uhr. Eine weitere Hoffnung: „Die Täter schauen direkt bei uns vorbei und sagen uns, wo die weitere Deko ist.“

Täter müssen mit Hausverbot rechnen

Ob es sich um eine Spontanaktion aus einer Trinklaune heraus oder um eine Tat von Weihnachtsmuffeln gehandelt hat, das kann Caba nicht einschätzen. Mit Hausverbot im Czardas müssen die Unbekannten aber allemal rechnen. Außerdem hat Caba bei der Polizei Anzeige erstattet.