Wenn Papa und Mama nicht mehr miteinander können

Ende April startet in Bad Waldsee und Ravensburg ein Gruppentraining für Elternpaare in Trennung oder Scheidung. Das Angebot „Trennung meistern – Kinder stärken“ ist ein Kooperationsangebot der Psychologischen Beratungsstellen der Caritas Bodensee-Oberschwaben und der Diakonie mit dem Jugendamt Ravensburg. Laut Mitteilung der Veranstalter wird jede Gruppe wird von zwei erfahrenen und geschulten Mitarbeitern angeleitet. Die Kursteilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich.

Mehr als 18 000 Ehen wurden Statistiken zufolge im Jahr 2018 in Baden-Württemberg geschieden. Betroffen sind hiervon rund 15 000 Kinder. Im Landkreis Ravensburg endete mehr als jede dritte Ehe vor dem Scheidungsrichter. Eine Trennung oder Scheidung bedeute für alle Beteiligten eine tiefgreifende Veränderung. Nicht immer gelinge es Eltern, die wichtigsten Dinge zu regeln. „Das hat entsprechende Folgen, insbesondere auch für die Kinder“, sagt Diplom-Psychologe Sebastian Töpfer, Leiter der Psychologischen Familien- und Lebensberatung (PFL) der Caritas Bodensee-Oberschwaben im Landkreis Ravensburg.

Im Zuge einer Trennung müssen viele offene Fragen geklärt werden: Wie können die Eltern ihr Kind in der neuen Situation unterstützen? Wie soll der Umgang stattfinden? Welche Erziehungsregeln sollen gelten? Angesichts der durch hochkochende Emotionen häufig angespannten Situation sei es nicht einfach, trotz Scheidung oder Trennung einen Weg als Eltern zu finden, gibt Töpfer zu bedenken. Das Gruppentraining „Trennung meistern – Kinder stärken“, das in Bad Waldsee am 28. April und in Ravensburg am 29. April beginnt, will Eltern daher in dieser Situation Hilfe und Unterstützung anbieten. „Durch neue Ideen, hilfreiche Anleitungen zum Ausprobieren und auch durch den Austausch mit anderen Elternteilen können neue Wege gefunden und Konflikte vermieden werden“, so Töpfer.

Das Elterntraining wird in zwei parallellaufenden gemischtgeschlechtlichen Gruppen mit jeweils sechs bis acht Teilnehmern angeboten. Die Kurse umfassen sechs Module, die jeweils von 17 bis 20 Uhr stattfinden. „Ein Elternteil besucht den Kurs am Dienstag, der andere den Kurs am Mittwoch“, sagt Maria Jocham von der Psychologischen Beratungsstelle der Diakonie. So haben beide Elternteile den gleichen Wissensstand und treffen im Kurs auf andere Elternteile. „Dies fördert einen guten Austausch und soziale Unterstützung“, so Jocham.

Optimal sei es, wenn beide Elternteile das Training besuchen. Möglich sei aber auch die Teilnahme nur eines Elternteils. Laut Mitteilung wird das Elterntraining mit sehr gutem Erfolg zweimal jährlich im Landkreis Ravensburg angeboten – mit jeweils zwei parallelen Kursen im Schussental und im Allgäu. „Die Teilnehmer erfahren dabei, wie sie letztendlich trotz Trennung oder Scheidung zu einem guten Eltern-Team werden können.“