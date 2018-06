Wenn Mantras auf Musik treffen

Eine spezielle Musik-CD haben der Bad Waldseer Percussionist Ralf Fricker und der Yoga-Mönch Dada Dharmavratananda im Ashram-Zentrum in Alttann aufgenommen. Zu hören gibt es Mantras mit eingängigen Hintergrundklängen.

„Eigentlich sind Mantras eine Art von Meditationspraxis, aber es gibt auch Wörter, die man laut und mit Hingabe singen kann“, erklärt Dharmavratananda und ergänzt: „Das hat eine positive Wirkung auf den Geist.“ Die Mantras, die typisch für die indische Kultur sind, haben die beiden Musiker gekonnt mit unterschiedlichen Musikstilen kombiniert. So finden sich auf der CD amerikanische und brasilianische Klänge wieder, aber auch Einflüsse aus dem Jazz sowie dem Blues.

Seit rund vier Jahren musizieren die Freunde gemeinsam. Musikalisch verstehen sie sich blind. Daher verwundert es auch nicht, dass sie die sieben Musikstücke innerhalb von nur zehn Tagen eingespielt haben – und das ohne Vorab-Konzept. „Wir haben einfach spontan drauflosgespielt“, verdeutlicht Fricker den kreativen Prozess. Im Studio im Ashram-Zentrum nahmen sie ihr spontanes Schaffen auf und arrangierten die verschiedenen Trommeln, Flötenspiel und Gesang miteinander. Sogar ein indisches Instrument ist auf der Aufzeichnung zu hören: eine Dilruba (sie gleicht vom Aussehen her einer Zither).

„Die Musik kommt gut an, weil es nicht rein indisch ist, so haben die Leute eher einen Zugang dazu“, sagt Fricker, hält kurz inne und bezeichnet das Hörerlebnis als „chillig“. Die feinfühlig gesungenen Mantras mit bekannten Musikklängen sollen den Zuhörern also ein Gefühl der Entspannung vermitteln. Zwei Konzerte vor rund 50 Gästen haben die Musiker bereits gegeben, in Ravensburg und Alttann. Eine dritte CD-Präsentation steht am Freitag, 8. Juni, in der Bücherei in Bad Waldsee an. Dabei wird Marina Bühler hinzustoßen und singen.

Die CD trägt passend zum Aufnahmeort den Titel „Ashram“. Der Grund: Es ist die erste CD, die im Zentrum entstanden ist. Ashram übersetzt Dharmavratananda als „Ort, an dem Menschen zusammenkommen und spirituell sein können“. Und so stellte die musikalische Zusammenarbeit keine Arbeit, sondern vielmehr einen spirituellen Austausch dar. „Wir wollen Zeit zusammen, in und mit der Musik verbringen. Das ist uns wichtig“, so Fricker. Ihren Tonträger verkauft die „Ashram-Band“ vor allem bei ihren Auftritten oder auf Reisen. Die Klänge, die in Alttann aufgenommen wurden, sind schon in Italien, Dänemark und den USA abgespielt worden. Unterstützung bei der Produktion erhielten die Musiker von Indranath John Garrido.