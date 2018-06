Wenn ein Auto ins Gymnasium rast...

Ein knallroter Polo rast ungebremst in die Aula des Gymnasiums, durchbricht zwei tragende Pfeiler. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Umherfliegende Splitter verletzten Schüler. Schulsanitäter eilen herbei, wickeln die verletzten in Goldfolie, heben sie auf Tragen. Die Feuerwehr rückt an, plötzlich explodiert eine Gasleitung. Ganz so dramatisch, wie es klingt, ist es am Montagabend im Waldseer Gymnasium nicht zugegangen. Das Blut der Verletzten war aufgemalt und das Auto wurde ganz vorsichtig in das Gebäude gefahren. Denn die Feuerwehr Bad Waldsee und der Schulsanitätsdienst des Gymnasiums haben nur für den Ernstfall geprobt. Einmal im Jahr findet eine solche gemeinsam ausgedachte Übung an der Schule statt.

Theaterschminke im Einsatz

Es ist kurz vor 19 Uhr. Noch sehen die Schüler im Sanitätsraum recht gesund aus, aber das ändert sich jetzt. Sie kleben einander Wunden aus Wachs auf Köpfe, Hände und Fuße, tupfen mit Theaterfarbe rot-lila Blutergüsse, kleben Plexiglassplitter auf die Haut und malen Kunstblut auf die Wunde. Simuliert werden eine Arterienverletzung am Hals, eine Rippenfraktur mit zusammengefallenen Lungen, ein amputierter Finger und noch so manch anderes. Mittendrin Barbara Wirth: Die Lehrerin ist selbst bei den Johannitern aktiv, mit denen der Schulsanitätsdienst zusammenarbeitet. Gemeinsam mit Melanie Nickmann leitet Wirth den Schulsanitätsdienst. 30 Schüler aller Jahrgangsstufen sind in dieser Gruppe dafür da, in medizinischen Notfällen Erste Hilfe zu leisten. Aktuell haben drei ältere Schüler die Ausbildung zum Sanitätshelfer abgeschlossen. Dann geht es los, der Notruf wird abgesetzt, die Verletzten nehmen ihre Position ein und die Feuerwehr rückt an.

Schnell erschließt sich den Einsatzkräften die Lage. Gemeinsam mit den Schulsanitätern tragen sie Verletzte aus dem Gebäude, tragen Stützen herbei, um die Decke zu stabilisieren. Auch hinter dem Gebäude fahren Feuerwehrfahrzeuge vor, die Drehleiter wird ausgefahren, Schläuche ausgerollt. „Bei dieser Übung kann der Sanitätsdienst für den Ernstfall trainieren“, erklärt Übungsleiter Thomas Girmes. Auch für die Feuwerwehr sei es wichtig, sie lerne die Räumlichkeiten kennen, das helfe im Ernstfall, wenn die psychologische Belastung sehr hoch ist, bei der Orientierung.

Explosion im Biologiesaal

Vor dem Schulgebäude versorgen die Schulsanitäter mittlerweile Verletzte. Die spielen ihre Rollen noch zaghaft, gejammert wird wenig, geantwortet in „bewusstlosem“ Zustand aber auch nicht. Plötzlich zerreißt ein Knall die Luft: Explosion im Biologiesaal – eine Gasleitung muss beschädigt worden sein. Wo ist der Hausmeister, wer hat einen Schlüssel, sind noch Schüler im Raum, die geborgen werden müssen und tritt weiter Gas aus? Alles Fragen, um die sich die Feuerwehr kümmern muss. Und während hinter dem Gebäude die Drehleiter über die ausgerollten Schläuchen in die Höhe schwebt, um Schüler vom Dach zu retten, ziehen sich unten Feuerwehrleute die Atemschutzmasken über. Dann verschaffen sie sich Zutritt zum Biologiesaal, reichen Verletzte durch Fenster nach draußen und übergeben sie an die Schulsanitäter. „Wir als Schulsanitäter überbrücken ja nur die ersten Minuten“, erklärt Wirth und zeigt den Schülern, wie man mit den unterschiedlichen Verletzungen umgeht. Im Ernstfall wäre längst ein ganzer Stab an Rettungskräften vor Ort.

Um 20.15 Uhr werden noch zwei Personen im Schulgebäude vermutet, als sie auftauchen, beendet die Feuerwehr die Übung. Gesamtkommandant Alois Burkhardt bittet zur Manöverkritik und verdeutlicht, dass nur ein Bruchteil des Personals vor Ort war, das bei einem echten Einsatz ausgerückt wäre. Auch mit panischen Eltern oder einer weiträumigen Absperrung des Döchtbühls müssten die Feuerwehrleute sich nicht befassen. Für die Schulsanitäter war es ein lehrreicher Abend. „Wir haben gelernt ohne Ende“, sagt Wirth und nennt als Beispiel, dass der ursprüngliche Sammelplatz für Verletzte nicht funktioniert habe: zu weit weg, nicht gut genug mit der Feuerwehr abgestimmt. „Stressig, aber eine richtig gute Übung“, zieht Schulsanitäter Nico Gläser sein Fazit. Und auch die beiden „Opfer“, Tabea Link und Katharina Moser, sind zufrieden: „Es ging alles total schnell.“

