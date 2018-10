Wenn die Mediothek im Schulzentrum zum Restaurant wird

Mittlerweile zum dritten Mal hat am Bildungszentrum Döchtbühl in Bad Waldsee das Tagespraktikum zum Thema Gastronomie stattgefunden. Das Lernprogramm ist dabei laut Pressemitteilung jedes Mal vielfältig: Nach einer korrekten Händedesinfektion geht es weiter mit dem Eindecken der Tische in der Mediothek, die kurzerhand zum Restaurant umfunktioniert wird.

Dabei kommt es auch auf Details an, wie zum Beispiel schön gefaltete Servietten und Blumenschmuck auf den Tischen. Das Servieren ist jedes Mal ein Höhepunkt. Es gilt, die Speisen aus der Mensaküche unfallfrei mit dem Tablett zu transportieren und die Gäste professionell, mit einem Lächeln auf den Lippen und mit höflicher Zurückhaltung, zu bedienen.

Praktikant war dieses Mal Alireza Mohammadi. Die gesamte Zeit über zeigte er Einsatzbereitschaft, Höflichkeit und erledigte seine Aufgaben ruhig, sicher und entsprechend der fachlichen Anweisungen von Küchenchef Steffen Gross. Davon konnten sich auch Gerlinde Buemann, die unter anderem für Schulen zuständige Fachbereichsleiterin der Stadtverwaltung, und ihre Mitarbeiterin Irene Schmidt überzeugen. Sie richteten ein großes Lob für den perfekt gelungenen Ablauf an den Praktikanten und auch an die FSJ-Mitarbeiterin Maddalena Höld, die viel Arbeit in die Organisation investiert hatte. Nachdem die letzten der insgesamt 18 Gäste beim Kaffee angelangt waren, durften auch Mohammadi und Hödd das vorzügliche Menü genießen: Es gab Schweinefilet im Speckmantel und mit Gorgonzola- Füllung, zuvor Kürbissuppe und als Nachspeise Zitronen-Schaum.

Das Praktikum habe allen Beteiligten viel Spaß gemacht, heißt es in dem Pessetext. Die Gäste waren sehr angetan von Ambiente, Qualität und Engagement der Schüler. Die Mitarbeiter des Mensateams und Caterers hatten an dem sonst ruhigen Mittwoch eine willkommene Abwechslung, vor allem aber der Praktikant hatte Spaß und lernte eine eventuelle berufliche Perspektive kennen.