Weniger Wasser als vermutet

Der Ortschaftsrat hat sich bereits mit einem neuen Regenüberlaufbecken (RÜB) am Weiherweg in Reute befasst, nun hat das Thema am Montag auch den Ausschuss für Umwelt und Technik beschäftigt. Einstimmig fiel dessen Votum für die Maßnahme aus, in letzter Instanz hat der Gemeinderat zu beschließen. Dass es keinerlei Diskussion oder Fragen in der Sitzung im Rathaus gab, mag an der sehr umfänglichen Sitzungsvorlage des Ersten Beigeordneten Thomas Manz liegen, die den Sachverhalt erklärt.

Das Abwasser von Reute-Gaisbeuren wird per Mischsystem entsorgt. Das heißt, Regen- und Abwasser fließen gemeinsam durch die Kanäle. Seit der Novellierung des Wassergesetzes von 1999 soll aber, soweit möglich, sauberes Regenwasser und schmutziges Abwasser getrennt behandelt werden – das Regenwasser soll versickern, das Schmutzwasser geklärt werden. Bei starkem Regen kommt es zu sogenannten ersten Schmutzstößen – zu viel, um direkt in die Kläranlage zu fließen. Das Wasser wird im RÜB aufgefangen und dann kontrolliert an die Kläranlage abgegeben. Was nicht mehr ins RÜB passt, wird in ein Gewässer, geleitet – hier in den Durlesbach.

In den Jahren 2010/2011 erfolgte eine sogenannte Schmutzfrachtmodellierung. Mit diesem Verfahren hat die Stadt erörtert, wie viel Regen das Abwassersystem von Reute-Gaisbeuren verkraften, wie groß das RÜB sein muss. Das Ergebnis: Das Volumen liegt weit unter dem, was bei ersten Überlegungen 2003/2005 erwartet worden sei. „Statt zwei Becken mit je 950 Kubikmeter ergibt sich nun ein Bedarf von zwei Becken mit zusammen 700 Kubikmeter Volumen“, schreibt Manz in der Sitzungsvorlage. In diesem Umfang soll das RÜB nun entstehen.

Da die Wassermengen nach neuer Berechnung um so viel geringer seien, müsse auch im Falle von Starkregen nur etwa ein Drittel der angenommenen Menge aus dem RÜB in den Durlesbach geleitet werden. Der Bau eines eine Million teuren Hochwasserrückhaltebeckens im Sperrisweg, das angedacht war, könne deshalb verworfen werden. Die bestehende Stauanlage sei baufällig und solle abgebaut werden.

Die vom Ingenieurbüro Wassermüller aus Biberach errechneten Kosten für den Neubau von rund 1,9 Millionen Euro beinhalten zudem eine Neuverlegung des Kanals zum RÜB sowie die Erneuerung des Weiherwegs, der Straßenbeleuchtung dort sowie der Brücke über den Durlesbach. Start der Maßnahmen soll im Herbst/Winter dieses Jahres sein. Vorher seien noch Grundstücksangelegenheiten zu klären und müsse die Untere Wasserbehörde des Landratsamts zustimmen.