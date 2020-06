Weniger Patienten kommen in die Waldseer Notaufnahme

Krankenbesuche sind innerhalb folgender Zeiten im St. Elisabethen-Klinikum Ravensburg, im Westallgäu-Klinikum Wangen und im Krankenhaus Bad Waldsee erlaubt: täglich von 14 bis 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr). Jeder Besucher wird namentlich erfasst. Es gelten laut OSK die folgenden Grundregeln: „Pro Patient und Tag ein Besucher (können täglich wechselnde Besucher sein). Beim Betreten der Klinik Hände desinfizieren. Alle Besucher ab sechs Jahren tragen mindestens eine Alltagsmaske. Mindestabstand zu anderen Personen 1,5 Meter.“

Besucher dürfen beim Betreten des Krankenhauses keine Symptome eines Atemweginfekts oder erhöhte Temperatur haben sowie in den vergangenen 14 Tagen keinen Kontakt mit einem Covid-19-Erkrankten oder einem nicht widerlegten Verdachtsfall gehabt haben sowie ferner in den vergangenen vier Wochen nicht selbst an Covid-19 erkrankt gewesen sein oder einen nicht nachweislich widerlegten Krankheitsverdacht gehabt haben. (kik)