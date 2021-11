Weltweites soziales Engagement von Bad Waldsee aus

Das SZ-Spendenprojekt „Helfen bringt Freude“ unterstützt ausgewählte Institutionen und Sozialprojekte in Bad Waldsee, die sich für Geflüchtete und die Bekämpfung von Fluchtursachen einsetzen. Der Frauenverein Baobab, der Menschenrechtsverein Global, das Kloster Reute und die Caritas haben in den vergangenen Jahren bereits viel geleistet. Ein Rückblick auf die letztjährigen Projekte und den Einsatz der Spendengelder.

Kloster Reute

Bei der letztjährigen Spendenaktion investierte das Kloster Reute die Spendengelder in ihre Hilfe für unterernährte Kinder auf den Batu-Inseln in Indonesien. So wurde beispielsweise Milchpulver gekauft, das kranken und bedürftigen Kindern zugute kam. Darüber hinaus konnten Medikamente angeschafft und damit mittellosen Kranken geholfen werden.

Baobab-Frauenverein

Der Baobab-Frauenverein Bad Waldsee unterstützt seit 20 Jahren Kinder in Namibia. Gleich zwei Kindergärten, „Feed my lambs“ in Kappsfarm in der Nähe von Wind-hoek und „Morning Sun“ in Katutura profitieren vom Wirken von Claudia Frick, Annemarie Keppelmayr und Doris Fitz. Mit den Spendengeldern haben sie Lebensmittel für bedürftige Kinder gekauft. Schließlich mussten die Kinder so lange versorgt werden, bis die Schule in Namibia wieder begann. Die Corona-Krise hat auch diesen Teil der Erde schwer getroffen. Außerdem wurde Arbeitsmaterial für die mehr als 120 Kinder in den Kindergärten finanziert.

Menschenrechtsverein Global

Vergangenes Jahr hat das Global Geflüchtete auf den Griechischen Inseln unterstützt und die Spenden der Hilfsorganisation „One Happy Family“ auf Samos zukommen lassen. Der Winter war und ist eine Herausforderung. Die Sommerzelte sind nicht für die kalte Jahreszeit ausgelegt. Die Partnerorganisation des Global, also „One Happy Family“, habe trotz widrigster Umstände zur Grundversorgung beigetragen. So arbeiteten zum Beispiel die Ärzte im Gemeinschaftszentrum vor Ort unermüdlich daran, Patienten zu empfangen und Kindern und Erwachsenen psychologische Unterstützung zu geben.

Auch die Wohnraumoffensive „Herein“ der Caritas Bodensee-Oberschwaben wurde unterstützt. Ebenso das Ausbildungs- und Wohnprojekt für ehemalige Straßenjungen in Tansania, das Thomas und Doris Ahnert aus Zollenreute aufgebaut haben.