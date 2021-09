Weltladen wird 30 und feiert mit Kunden

Der Weltladen Bad Waldsee feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass hat er die Gruppe Berliner Compagnie, seit 40 Jahren mit politischem Theater unterwegs, eingeladen. Mit dieser Veranstaltung möchte sich der Weltladen auch bei seinen Kunden bedanken, von denen manche schon seit 30 Jahren treue Einkäufer sind. Aber natürlich auch bei denen, die erst in den letzten Jahren dazu gekommen sind.

Die Berliner Compagnie, Trägerin des Aachener Friedenspreises, hat in ihrer Theatergeschichte kein gesellschaftspolitisch auch noch so heißes Thema ausgelassen. „Sie machen Kunst, die verstören und sich einmischen will, die sich als Akteur begreift und nicht nur als Zerstreuung“, sagt Sonja Mikisch. Viermal waren sie mit ihren Stücken bereits in Bad Waldsee.

Auch beim letzten Stück „Alles Fleisch“ bleiben sie ihrer Linie treu. So nehmen die Besucher Anteil an den Widersprüchen innerhalb der Familie Schwarte, wo Philipp der Chef des gleichnamigen Fleischkonzerns ist, sein Bruder als Amtstierarzt arbeitet und ohnehin immer zwischen allen Stühlen sitzt, dessen Frau Marianne sich im Weltladen für den globalen Süden engagiert und deren gemeinsame Tochter Lisa eine glühende Tierrechtlerin ist. Ihre Freundin Hanna prangert derweil die Arbeitsverhältnisse im Schwarte-Konzern an und versucht sich als Journalistin in der Lokalzeitung der kleinen Stadt zu behaupten.

Wer nun hinter diesem kurzen Profilaufriss der Handlung ein wie auch immer geartetes Klischeestück vermutet, ist völlig falsch gewickelt oder hat noch nie eine Inszenierung der Berliner Compagnie gesehen. Denn dieser Riss durch die dargestellte Familie ist nichts anderes, als selbiger, der beim Thema Fleisch durch unsere ganze Gesellschaft geht. Letztlich geht es um die Frage: Was kommt bei uns auf den Tisch?

Genauere Informationen zum Stück sind auf der Homepage des Weltladens unter www.weltladen-badwaldsee.de oder auf einem Flyer, der im Laden ausliegt, zu finden.

Karten für die Vorstellung „Alles Fleisch“ am 16. September um 20 Uhr gibt es im Vorverkauf im Weltladen sowie an der Abendkasse.