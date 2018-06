Weltladen stellt Visionen vor

Im Blick auf die Bundestagswahl am 24. September stellt sich vielen Menschen die Frage: „In welcher Welt, in welcher Gesellschaft wollen wir leben?“ Alle Bürger sind deshalb eingeladen, am Weltladentag am 13. Mai ihre Zukunftsvisionen mit möglichst vielen Menschen zu teilen, zu diskutieren, aufzuschreiben oder in einer Postkartenaktion den verschiedenen Kandidaten für die Bundestagswahl mitzuteilen.

Was aus der Sicht des Fairen Handels am dringlichsten ist, wurde in drei Visionen für die Zukunft und in neun politischen Forderungen zusammengefasst. Diese Forderungen sind im Weltladenschaufenster auf dem Rathausplatz ausgestellt und sie können im Weltladen eingesehen werden. Der Weltladen lädt am 13. Mai dazu ein, darüber ins Gespräch kommen. Es gibt Aktionspostkarten zum Nachdenken und verschicken sowie Naschereien aus dem Weltladen.

Mehr Informationen gibt es unter www.weltladen-badwaldsee.de