Weltladen seit zehn Jahren am Ravensburger Tor

Das 30-jährige Ladenjubiläum im zurückliegenden Jahr konnte leider nicht gefeiert werden. Voller Optimismus schaut jedoch die Vorstandschaft der Arbeitsgemeinschaft eine Welt auf das aktuelle Jahr, in dem gleich zwei Jubiläen Anlass zur Freude geben. Vor 20 Jahren wurde der Agendakaffee Seewaldo in Bad Waldsee eingeführt und zehn Jahre sind vergangen, seit der Weltladen Bad Waldsee am Ravensburger Tor Platz seine Zelte aufgeschlagen hat.

Die Jahreshauptversammlung der Arbeitsgemeinschaft Eine Welt e.V. fand mit 22 Mitgliedern statt. Die erste Vorsitzende Christa Göbel und die zweite Vorsitzende Erdmute Menge teilten sich den Tätigkeitsbericht und berichteten über die Aktionen die in Kooperation mit der Steuerungsgruppe Fairtradestadt durchgeführt wurden (Nachhaltigkeitstag und fairer Stadtrundgang mit der App Actionbound). Traditionell gestaltete der Verein auch einen ökumenischen Gottesdienst während der Fairen Wochen im September. Highlight 2021 war das Gastspiel der Berliner Company mit dem Stück „Fleisch“, das eine unfreiwillige Aktualität in Bezug auf die derzeitigen Diskussionen zum Fleischkonsum besitzt.

Die Kundschaft blieb dem vom Verein betriebene Weltladen Bad Waldsee auch im zweiten Coronajahr treu und so konnte sich der Umsatz auf dem Niveau der zurückliegenden Jahre behaupten. Das Fastenessen in Tüten gab es bereits im zweiten Jahr und erfreute sich erneut großer Beliebtheit. Seit Anfang dieses Jahres geht der Weltladen auf Kaffeeweltreise. Jeden Monat wird ein Kaffee aus dem fair gehandelten Sortiment in einen besonderen Focus gestellt. Ein Highlight dieser Kaffeeweltreise wird im Juli der Agendakaffee Seewaldo aus Nicaragua sein, der inzwischen seit 20 Jahren in Bad Waldsee erhältlich ist.

Bei den Neuwahlen für die Vorstandschaft wurden in ihren bisherigen Ämtern bestätigt: Erdmute Menge als zweite Vorsitzende, Ursula Oberhofer als Schriftführerin und Steffanie Mütz als Kassiererin des Weltladens.

Göbel blickte abschließend noch auf anstehende Aktionen. Am 9. Juni wird der Verein das Friedensgebet um 18.30 Uhr auf dem Kirchplatz gestalten. Beim Anfang Oktober geplanten Nachhaltigkeitstag der Steuerungsgruppe Fairtradestadt Bad Waldsee wird es rund um das Thema Kaffee gehen und während der Fairen Wochen im September stehen die Textilien im Mittelpunkt. Ausführliche Infos unter www.weltladen-badwaldsee.de.