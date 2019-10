Weiterhin unklar: Kann die Gymnasium-Turnhalle in Bad Waldsee erweitert werden?

Von Deutsche Presse-Agentur

In einer Kettenreaktion hat ein Mann in Schwaben erst das Auto seines Freundes, dann eine Scheune und schließlich das komplette Anwesen samt Bauernhaus in Flammen aufgehen lassen.

Dabei wollte der 62-Jährige in Bibertal (Landkreis Günzburg) lediglich seinem Kumpel bei Schweißarbeiten an dessen Auto helfen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Doch das ging gründlich schief. Rasch griff der Brand vom Innenraum des Fahrzeugs auf die Scheune über, in der ein Auto stand.