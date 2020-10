Weiterer Geschäftsführer für die Hymer GmbH & Co. KG

Seit Anfang Oktober ist Markus Dorner als kaufmännischer Geschäftsführer der Hymer GmbH & Co. KG tätig. In dieser Rolle verantwortet er das Finanz- und Rechnungswesen, das Controlling, die IT sowie den Bereich Personal. Das teilt das Unternehmen mit.

Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, Christian Bauer (Vertrieb), und mit Hans-Georg Rauh (Technik) lenkt Dorner die Geschäfte des Traditionsunternehmens am Standort Bad Waldsee. Zuvor war er bereits 15 Jahre in der Erwin Hymer-Unternehmensgruppe tätig – zuletzt als kaufmännischer Geschäftsführer im Entry Segment.

Bei Dethleffs begonnen

Markus Dorner hat seinen Werdegang über ein duales Studium bei Dethleffs begonnen und sich 2012 aus dem Controlling bei Dethleffs heraus in die kaufmännische Leitung des Entry Segments entwickelt. gestaltete er den Aufbau des Standortes Leutkirch wesentlich zum Ausbau eines sehr erfolgreichen Segments mit. Mit seinem Wechsel in die Geschäftsleitung der Hymer GmbH & Co. KG gewinnt die Unternehmensspitze des Herstellers für Freizeitfahrzeuge einen erfahrenen Branchenkenner.

„Nach vielen Jahren und verschiedenen spannenden Funktionen in der Erwin Hymer Group, freue ich mich sehr, nun zur Kernmarke der EHG zu wechseln. Mein Ziel ist es, das große Potenzial und den Erfolg des Unternehmens durch eine profitable Wachstumsstrategie noch weiter anzuheben“, so Dorner.