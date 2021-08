Weitere Impfungen in Bad Waldsee

Das mobile Impfteam des Landkreises Ravensburg bietet am Freitag, 20. August, und am Freitag, 3. September, jeweils von 8 bis 12 Uhr Corona-Impfungen ohne vorige Anmeldung in Bad Waldsee an. Das teilt die Stadt Bad Waldsee mit.

Die Impfungen werden in der Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamtes, Außenstelle Bad Waldsee (Robert-Koch-Straße 52), vorgenommen. Es stehen die Impfstoffe von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson zur Verfügung. Zweitimpfungen sind ebenfalls möglich.

Interessierte müssen zum Termin ihren Personalausweis und wenn vorhanden ihren Impfpass mitbringe, teilt die Stadt weiter mit. Auch medizinische Unterlagen beispielsweise ein Medikationsplan können mitgebracht werden.