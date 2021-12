Weitere Impftermine in der Stadthalle Bad Waldsee

Die Stadt und das mobile Impfteam der Oberschwabenklinik bieten bis Jahresende weitere Termine zur Impfung gegen das Coronavirus an. Geimpft wird in der Stadthalle an folgenden Tagen, unter anderem auch an Weihnachten und Silvester: Freitag, 3. Dezember (9 bis 15 Uhr); Freitag, 10. Dezember, (9 bis 15 Uhr); Samstag, 11. Dezember, (12 bis 18 Uhr); Dienstag, 14. Dezember, (9 bis 14 Uhr); Freitag, 17. Dezember, (9 bis 15 Uhr); Samstag, 18. Dezember, (12 bis 18 Uhr); Freitag, 24. Dezember, (9 bis 12 Uhr); Samstag, 25. Dezember, (9 bis 12 Uhr); Freitag, 31. Dezember, (9 bis 12 Uhr); Samstag 1. Januar, (9 bis 12 Uhr).

Möglich sind Erstimpfungen, Zweitimpfungen, Auffrischimpfungen und Boosterimpfungen. Es stehen jeweils die Impfstoffe von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson zur Verfügung. Alle Personen ab zwölf Jahren können eine Impfung erhalten. Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können nur in Anwesenheit und mit Einwilligung einer erziehungsberechtigten Person geimpft werden. Zur Impfung bitte den Personalausweis, Versichertenkarte und, wenn vorhanden, den Impfpass mitbringen.

Zurzeit erfahren die Impfaktionen einen sehr großen Zulauf. Die Organisatoren bitten um Verständnis dafür, dass es zu längeren Wartezeiten kommen kann. Gerne können auch Sitzgelegenheiten (Klappstuhl) und warme Decken sowie Getränke mitgebracht werden. Die Organisatoren bitten darum, beim Besuch der Impfangebote eine FFP2-Maske zu tragen.

Vorabregistrierung für Erstimpfungen ist unter https://www.impfen-bw.de/ möglich. Dann sind zum Impftermin mitzubringen: Anamnesebogen, Laufzettel und Aufklärungsbogen.