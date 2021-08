Weitere Impftermine in Bad Waldsee in den nächsten Tagen

Mehr als 60 Impfwillige haben während des Markts am Dienstag vergangener Woche die Gelegenheit genutzt, sich ohne vorherige Terminvereinbarung auf dem Bleiche-Parkplatz gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Nun stehen nach Angaben der Stadtverwaltung die nächsten öffentlichen Termine an.

Nach vorheriger Terminvereinbarung (Telefon 07524/ 944555 oder 0151/16163712): Freitag, 6. August, 9.30 bis 12 Uhr in der Stadthalle oder am Montag, 9. August, 9.30 bis 12 Uhr in der Stadthalle (jeweils Impfstoff: Moderna).

Ohne vorherige Terminvereinbarung: Samstag, 14. August, 7 bis 13.30 Uhr auf dem Wochenmarkt in der Hauptstraße (vor dem „Czardas“), Impfstoffe: Biontech, Moderna, Johnson & Johnson. Bei diesem Termin können laut Pressemitteilung der Stadt alle Interessierten ab zwölf Jahren geimpft werden (Erstimpfung, Zweitimpfung oder Booster-Impfung nach Covid-Erkrankung).

„Die Stadt hofft auf möglichst viele Impfwillige“, heißt es im Schreiben der Verwaltung abschließend.